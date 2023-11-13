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Законодательство РК

Хищение и нарушения: акима оштрафовали на 5,4 млн тенге в Абайской области

Акима в Абайской области оштрафовали на 5,4 млн тенге Фото: Zakon.kz
Акима одного из сельских округов в Абайской области оштрафовали за многочисленные нарушения при госзакупках. Кроме того, в акимате выявили хищение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Абайской области 13 ноября, в Бородулихинском районе региона надзорное ведомство выявило хищение бюджетных денег и многочисленные нарушения при госзакупках. Акимат Бородулихинского сельского округа заключил 37 договоров с подрядчиками без конкурса, в порядке закупок из одного источника. Сумма госконтрактов, которые выдали с нарушением закона, составила 270 млн тенге. Акима сельского округа уже оштрафовали по ч. 11 ст. 207 КоАП РК на 5,4 млн тенге.

Кроме того, в районе выявили хищение денег из бюджета. Оказалось, что акимат Бородулихинского сельского округа дважды заплатил разным подрядчикам за одну и ту же работу.

"Акимат дважды провел государственные закупки по текущему ремонту парка в селе Бородулиха. В первый раз подрядной организации заплатили 9,1 млн тенге за фактически не выполненные работы. Для сокрытия этого факта акимат повторно заключил договор с другим поставщиком, который работу выполнил", – пояснили в прокуратуре Абайской области.

Районная прокуратура начала досудебное расследование по пп. 1, 2 ч. 3 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата). Следствие ведет Департамент по противодействию коррупции по Абайской области.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области сельского акима оштрафовали за мелкое хулиганство.

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