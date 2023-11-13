Почему в Алматы происходит больше ДТП, чем в Астане

Алматы признали лидером по количества ДТП среди других регионов. За 10 месяцев в городе зарегистрировали 2 991 ДТП, в результате которых погибли 84 человека и еще 3 211 получили травмы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Однако ранее в Генеральной прокуратуре рассказали, что в Астане за девять месяцев произошло всего 570 ДТП. Официальный представитель Департамента полиции Алматы объяснила такую разницу среди двух мегаполисов.

"Алматы нельзя сравнивать со столицей, поскольку количество транспортных средств в нашем городе в разы больше, чем в Астане. Официально в Алматы зарегистрировано свыше 550 тыс. автотранспортных средств. Анализ показал, что ежедневно в город въезжает и выезжает еще 250 тыс., а то и 300 тыс. транспортных средств. То есть уже порядка 1 млн – это только авто, не считая мопедов и самокатов. Все это так или иначе обуславливает достаточно серьезную дорожно-транспортную обстановку", – объяснила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, в городе увеличивается количество видеокамер, человеческий фактор по выявлению нарушении ПДД полностью исключен. Сейчас в Алматы работает автоматизированная система, которая позволяет выявлять нарушителей ПДД, выезжающих на полосу встречного движения, использующих подложные номерные знаки, водителей, которые были лишены права управления транспортным средство, но при этом управляют им. В комплексе все эти мероприятия позволяют контролировать дорожную ситуацию в городе.

Ранее Салтанат Азирбек рассказала, сколько ДТП с участием мопедов произошло в Алматы, и когда водителей в Казахстане начнут штрафовать за летние шины.