Новые правила для самокатчиков: сколько алматинцев уже получили штрафы

В конце августа в Казахстане начали действовать новые правила для самокатчиков. Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября рассказала, сколько алматинцев уже получили штрафы за их нарушение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

За два месяца в Алматы выявили более 6700 нарушений ПДД с участием водителей самокатов. Всех виновников этих происшествий оштрафовали.

По словам Салтанат Азирбек, когда вступили в силу новые правила, сначала полиция проводила разъяснительную работу с самокатчиками. Затем нарушителей начали штрафовать по двум статьям: ст. 593 КоАП "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов" и ст. 622 "Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом".

"Были факты, когда к самокатам допускали детей подросткового периода, хотя по закону управлять самокатом разрешено лицам не младше 18 лет. Также водители самокатов совершали следующие нарушения: езда без средств защиты по проезжей части, нарушения правил проезда перекрестков", – добавила официальный представитель ДП Алматы.

Ежедневно в Алматы самокатами пользуются до 50 тысяч человек. Однако, как подчеркнула Салтанат Азирбек, за последние два месяца ситуация на дорогах улучшилась.

О новых правилах для электросамокатов читайте по ссылке.

