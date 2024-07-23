Не исполняют обязанности по воспитанию детей: сколько казахстанцев лишились родительских прав
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Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве 23 июля 2024 года рассказал, сколько человек лишились родительских прав в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Шынгыс Алекешев напомнил, что в июне в Казахстане вступил в силу Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
"Поправки ужесточают уголовную и административную ответственность за преступления против несовершеннолетних", – отметил он.
При этом, по его словам, с начала года полицейские посетили более 21 тыс. семей, из которых более 7 тыс., где дети проживают с отчимами или сожителями матерей.
"Выявлено более 800 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Информация по ним направлена в заинтересованные органы. Поставлено на профилактический учет более 3 тыс. родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Всего на учете состоит более 6 тыс. родителей. В отношении них рассмотрено 3495 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По их результатам судами более 300 лиц лишены и 240 ограничены в родительских правах. За неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечены более 6 тыс. человек", – добавил спикер.
С начала года, по данным Алекешева, также отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 7,4%.
В апреле депутаты Сената одобрили в двух чтениях закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей.
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