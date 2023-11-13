Казахстанцы стали чаще учить, возить и развлекать

Бюро национальной статистики 13 ноября опубликовало информацию о том, в каких сферах экономики Казахстана увеличилась занятость населения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило статистическое ведомство, в III квартале 2023 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 млн 106 тыс. граждан. Большинство из них (свыше 6,9 млн человек, 75,9%) составляли наемные работники, самозанятых было менее 2,2 млн человек.

"По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 134,5 тыс. человек, из них за счет наемных работников – на 78,4 тыс. человек, самостоятельно занятых – на 56,1 тыс. человек", – заявили в Бюро национальной статистики.

По данным ведомства, по сравнению с прошлым кварталом заметнее всего занятость выросла в таких сферах, как:

здравоохранение;

развлечения и отдых;

административное и вспомогательное обслуживание;

транспорт и складирование.

Хотя Бюро национальной статистики рапортует о росте занятости в Казахстане, данные Министерства труда и социальной защиты населения позволяют сделать другие выводы: в МТСЗН заявили, что число граждан, получивших социальные выплаты в связи с потерей работы, составило 172,3 тыс. человек, из них 166,3 тыс. граждан впервые получили эти выплаты в 2023 году.