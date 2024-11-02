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Ночные кадры катка "Медеу" обсуждает Казнет

Медеу с высоты птичьего полета, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 21:58 Фото: Instagram/taunomad
Казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков опубликовал фотографии открытия сезона массового катания на высокогорном катке "Медеу". Кадры он сделал при помощи дрона, сообщает Zakon.kz.

Снимками Арстамбеков поделился в Instagram.

"На Медеу открылся сезон ледового катания. Толпы людей уже начали прибывать. Очень красиво выглядит каток в этой подсветке – прям что-то необычное. Днем не такая атмосфера там", – написал фотограф.

Отдельно он отметил новые возможности для творчества, которые открываются благодаря новым технологиям – в данном случае он отметил, что вечерняя подсветка катка выглядит эффектнее, когда снята с высоты птичьего полета в темное время суток.

"Знаете, всегда хотел высказаться про фотографии с дронов. Как скажут классики фотографии – это читерство, но человечество как-раз и создает инновации, чтобы видеть и узнавать больше – ломать преграды на пути. Поэтому дроны – это одно из крутейших изобретений для фотографов, но в любом случае, фотография, сделанная руками будет лучше – это твой взгляд на мир и он более приземленный, нежели вид сверху. Но все равно, я именно такие кадры хотел давно поснимать, но не знал какие там есть препятствия", – отметил Арстамбеков.

Также он анонсировал видео, которое пообещал опубликовать позже.

"P.S. Я фанат фотографии больше, чем видео – уметь запечатлеть статично момент – это искусство, нежели заснять видео в семь секунд для того, чтобы залететь в рекомендации. Но опять же, видео видео рознь, сделать качественное видео также является искусством, но обычно такое не залетает – где есть работа над визуалом и саунд-дизайном, и ты делаешь это несколько часов", – резюмировал фотограф.

Подписчики посчитали, что фотограф кокетничает и с юмором прокомментировали его пост:

– Я считаю это читерством именно для тебя, Даулет! Такой мастер как ты должен выбирать более изощренные средства для снятия кадра с высоты. В следующий раз найми вертолет для съемки. И не жульничай!

– Мне потребовалось время, чтобы понять, что это был снимок с дрона! Классный!

– Побольше не получилось, два лайка поставил.

– Безумно красиво!


Ранее сообщалось, что 2 ноября на катке "Медеу" в Алматы состоялось торжественное открытие сезона.

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