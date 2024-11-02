Ночные кадры катка "Медеу" обсуждает Казнет

Казахстанский фотограф Даулет Арстамбеков опубликовал фотографии открытия сезона массового катания на высокогорном катке "Медеу". Кадры он сделал при помощи дрона, сообщает Zakon.kz.

Снимками Арстамбеков поделился в Instagram.

"На Медеу открылся сезон ледового катания. Толпы людей уже начали прибывать. Очень красиво выглядит каток в этой подсветке – прям что-то необычное. Днем не такая атмосфера там", – написал фотограф.

Отдельно он отметил новые возможности для творчества, которые открываются благодаря новым технологиям – в данном случае он отметил, что вечерняя подсветка катка выглядит эффектнее, когда снята с высоты птичьего полета в темное время суток.

"Знаете, всегда хотел высказаться про фотографии с дронов. Как скажут классики фотографии – это читерство, но человечество как-раз и создает инновации, чтобы видеть и узнавать больше – ломать преграды на пути. Поэтому дроны – это одно из крутейших изобретений для фотографов, но в любом случае, фотография, сделанная руками будет лучше – это твой взгляд на мир и он более приземленный, нежели вид сверху. Но все равно, я именно такие кадры хотел давно поснимать, но не знал какие там есть препятствия", – отметил Арстамбеков.

Также он анонсировал видео, которое пообещал опубликовать позже.

"P.S. Я фанат фотографии больше, чем видео – уметь запечатлеть статично момент – это искусство, нежели заснять видео в семь секунд для того, чтобы залететь в рекомендации. Но опять же, видео видео рознь, сделать качественное видео также является искусством, но обычно такое не залетает – где есть работа над визуалом и саунд-дизайном, и ты делаешь это несколько часов", – резюмировал фотограф.

Подписчики посчитали, что фотограф кокетничает и с юмором прокомментировали его пост:

– Я считаю это читерством именно для тебя, Даулет! Такой мастер как ты должен выбирать более изощренные средства для снятия кадра с высоты. В следующий раз найми вертолет для съемки. И не жульничай!

– Мне потребовалось время, чтобы понять, что это был снимок с дрона! Классный! – Побольше не получилось, два лайка поставил. – Безумно красиво!







Ранее сообщалось, что 2 ноября на катке "Медеу" в Алматы состоялось торжественное открытие сезона.