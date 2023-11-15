В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: Zakon.kz

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 15 ноября, в среду будут лишь в Алматы, в остальных городах РК обстановка будет нормальной, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее сообщалось, что в 11 областях РК из-за сильного ветра и тумана объявили штормовое предупреждение.

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