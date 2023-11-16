В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 16 ноября

Фото: freepik

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 16 ноября, в четверг, будут лишь в Алматы и в Атырау, в остальных городах РК обстановка будет нормальной, сообщает Zakon.kz.

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