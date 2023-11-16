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В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 16 ноября

В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 16 ноября Фото: freepik
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия 16 ноября, в четверг, будут лишь в Алматы и в Атырау, в остальных городах РК обстановка будет нормальной, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что из-за снега и тумана в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Вебер
Алматы Атырау Казахстан
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