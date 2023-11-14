Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильный ветер и туман: в 11 областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана на 15 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный ночью в центре области порывы 15-20 м/с.

В районе Алкольских озер Жетысуская области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

В Акмолинской области ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в центре, на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный 15-20 м/с, днем на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Читайте также

Назначения командующих войсками, новая 10-тысячная купюра и массовые задержания – главное за день
Новые обвинения Кариму Масимову, юбилейная 10-тысячная купюра и массовые задержания – главное за день
Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире
Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета вошла в топ 2% бизнес-школ в мире
Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области
Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель Жамбылской области
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления