Случаев семейного насилия в Казахстане стало на 20% меньше с начала года

Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем их количество составило 27 тысяч. В текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В отношении их вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.

В целом, в результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%, по тяжким преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, снижение составило 12%. Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанна Имашева рассказала о реализации работы по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты по обеспечению безопасности женщин и детей и профилактики бытового насилия.

Своими предложениями по усилению противодействия семейно-бытовому насилию и неотвратимости наказания также поделилась правозащитница Айман Умарова.

Председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи рассказала о духовно-нравственном воспитании и повышении роли родительской общественности в данном процессе.

По итогам работы, проведенной в сфере противодействия семейно-бытовому насилию, подготовлен и презентован ряд законодательных и организационно-практических инициатив.

В частности, члены Нацкомиссии высказались за криминализацию бытового насилия против женщин и детей, а также разработку мер по предотвращению повторных случаев насилия.

