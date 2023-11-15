Случаев семейного насилия в Казахстане стало на 20% меньше с начала года
Фото: gov.kz
Сегодня, 15 ноября 2023 года, в Астане под председательством Аиды Балаевой состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан.
Председатель Национальной комиссии Аида Балаева отметила, что предотвращение домашнего насилия сегодня стало одной из наиболее значимых задач для современного общества.
Фото: gov.kz
Она подчеркнула важность активного участия гражданского сектора и лидеров общественного мнения в разработке и реализации эффективных мер по борьбе с этим негативным явлением.
"По поручению главы государства принят ряд действенных мер для ужесточения наказания за бытовое насилие, включая изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях". С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Сегодня нам необходимо усилить работу, разработав конкретную программу действий. Нацкомиссия уже предложила несколько инициатив и проектов, направленных на определение приоритетов".Аида Балаева
За 4 месяца, с 1 июля 2023 года, когда была усилена ответственность за бытовые правонарушения, число привлеченных к ответственности возросло.
Фото: gov.kz
Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем их количество составило 27 тысяч. В текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В отношении их вынесено 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.
В целом, в результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений – на 4,2%, по тяжким преступлениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, снижение составило 12%.
Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанна Имашева рассказала о реализации работы по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты по обеспечению безопасности женщин и детей и профилактики бытового насилия.
Своими предложениями по усилению противодействия семейно-бытовому насилию и неотвратимости наказания также поделилась правозащитница Айман Умарова.
Председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи рассказала о духовно-нравственном воспитании и повышении роли родительской общественности в данном процессе.
По итогам работы, проведенной в сфере противодействия семейно-бытовому насилию, подготовлен и презентован ряд законодательных и организационно-практических инициатив.
В частности, члены Нацкомиссии высказались за криминализацию бытового насилия против женщин и детей, а также разработку мер по предотвращению повторных случаев насилия.
Фото: gov.kz
Ими было предложено ввести отдельную статью "Насилие в семье" в Уголовный кодекс в качестве самостоятельного состава преступления. Это позволит лучше реагировать на подобные случаи и обеспечит специализированную подготовку сотрудников полиции, прокуратуры и судов.
Внесение изменений предлагается также в закон "О профилактике бытового насилия".
Так, предполагается создание новой статьи "Участие общественности в профилактике бытового насилия".
Она предусматривает ряд мер, направленных на активное участие общественности в предотвращении семейного насилия.
Особое внимание уделяется введению нормы об "экономическом насилии" в законодательство. Данная норма направлена на регулирование системной поддержки женщин, столкнувшихся с семейным насилием.
Таким образом, предлагается установить законные механизмы, обеспечивающие необходимую поддержку пострадавшим.
Кроме того, предложено тиражировать Дорожную карту "Казахстан без насилия в семье", принятую Генеральной прокуратурой в 2018 году. Этот проект уже был успешно реализован в качестве пилотного в двух районах Туркестанской области. Эксперты рекомендуют расширить его реализацию на все регионы страны.
Есть необходимость в разработке мобильного приложения в телефонах, с помощью которого потенциальные жертвы смогут сообщить об угрозе своей жизни, своим родственниками и знакомым.
На заседании участники также обсудили основные направления, которые будут включены в Комплексный план по противодействию домашнему насилию. Работа над ним Национальной комиссией уже начата.
Члены Нацкомиссии подчеркнули необходимость усиления межведомственного взаимодействия особенно в вопросах профилактики. В рамках акции "16 дней без насилия", которая стартует 25 ноября, будут проведены информационно-разъяснительная работа, масштабные мероприятия.
"Безусловно, все эти меры дадут положительный эффект. Нам важно создать систему, которая не только наказывает нарушителей, но и предупреждает повторение этих преступлений. Это ключевой момент в нашей борьбе с насилием в семье. Мы должны действовать совместно и последовательно, чтобы обеспечить безопасность женщин и детей в нашем обществе".Аида Балаева
По итогам заседания Национальной комиссией было принято решение инициировать ряд экспертных встреч для обсуждения вопросов семейно-бытового насилия.
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