Министр обороны публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 15 ноября публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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