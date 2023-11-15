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Министр обороны публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию

Министр обороны публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 15 ноября публично пообещал отвести сына "за ручку" на службу в армию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты в продолжение вопроса депутата Рината Заитова поинтересовались у министра обороны, служил ли его сын в армии. 

"Ему еще 20 лет, он еще пока студент. Как закончит, его святая обязанность, я его лично возьму за ручку и отведу служить", – заявил в ответ министр обороны Руслан Жаксылыков.

Он также пообещал учесть мнение сына при выборе рода войск.

"Выбор стреляющего. Куда захочет, туда и пойдет служить. Но более склонен к службе в специальных подразделениях или разведывательной, по его габаритам", – отметил министр.

15 ноября депутат Ринат Заитов предложил внести в закон норму, обязывающую детей высокопоставленных чиновников служить в армии.

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