Три тысячи жителей Алматы стали жертвами финансовых пирамид

С начала текущего года в Алматы пресекли деятельность девяти финансовых пирамид, которые обманули порядка 3 тыс. горожан. Об этом на брифинге в РСК 15 ноября рассказали представители Департамента экономических расследований по Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЭР, в Алматы заблокировали 376 онлайн-ресурсов, которые использовали для вовлечения граждан в мошеннические схемы. С начала года уполномоченные органы пресекли деятельность девяти финпирамид, а именно:

WBIC;

Robotex;

Hit Beat Music;

Qnet;

Chia Thai;

Bincloud;

S-Group;

Marqar;

Patin Coin.

Благодаря Telegram-боту по проверке интернет-ресурсов "Байқа пирамида" алматинцы могут самостоятельно проверить сайты и соцсети и определить, есть ли в тех или иных постах признаки вовлечения в финпирамиды. Ботом уже воспользовались более 6 тысяч алматинцев, сообщил оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по г. Алматы Жаксылык Мырзахан.

"Привлечены к ответственности и осуждены на долгие сроки организаторы следующих финансовых пирамид: Innova Gold, IG Group KZ, Qozgan Tender, Rich Beach, "Альфа Сейлс Консалтинг", ESS Group и Qnet", – сообщили в городском ДЭР.

Сейчас ведомство ведет досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды Energy Eolus Qazaqstan. По версии следствия, злоумышленники предлагали алматинцам вложить средства в проекты по созданию и эксплуатации возобновляемых источников энергии. "Инвесторам" обещали прибыль от 2,7% до 3,4% в день – то есть более 80% в месяц и совершенно неправдоподобные 950% в год. Казахстанцы успели вложить в финансовую пирамиду свыше 259 млн тенге.







"Сумма вклада составляла от 30 до 2700 долларов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены офисы в 11 городах, а именно в Актобе, Астане, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Атырау, Уральске, Кызылорде, Павлодаре, Шымкенте, Кентау, Семее. Также установлено, что организаторы находятся за границей", – пояснил Жаксылык Мырзахан.

В алматинском ДЭР признали, что у вложивших деньги в пирамиду граждан нет гарантий возврата средств. Но есть примеры, когда обманутые вкладчики успешно добивались возмещений. В частности, благодаря аресту банковских счетов и имущества организаторов финпирамиды World Business Consulting пострадавшим вернули 126 млн тенге. По уголовному делу в отношении организаторов пирамиды B2B Jewerly более чем 1200 потерпевшим возместили 700,1 млн тенге.

В ДЭР алматинцам рекомендовали проявлять бдительность и не верить мошенникам, которые выдают себя за представителей финансовых организаций.

О том, как правильно себя вести, столкнувшись с финансовой пирамидой, можно прочесть здесь.