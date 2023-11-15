В Актобе планируют открыть еще один ресурсный центр для молодежи

В Актобе уже работает один молодежный ресурсный центр, но для большого города это явно недостаточно. В интервью корреспонденту Zakon.kz руководитель центра Нурсултан Кожабеков отметил, что такие организации сейчас очень востребованы.

Уже подготовлено предложение в акимат города, планируется проведение совета молодежи, где будет представлен проект нового, второго центра.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"Просим, чтобы в микрорайоне имени "Есет батыра" был открыт аналогичный центр в 2024-ом году. Востребованность в нем есть, спрос среди молодежи большой. В других городах, к примеру, в Туркестане, у них целое 2-х этажное здание, предназначенное для ресурсного центра. В Астане и того больше, там не менее 4 центров работают. В этих объектах ведь все для молодежи сделано, а что им нужно? Конечно, это созданная атмосфера, бесплатный Wi-Fi", - говорит Кожабеков.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

По его данным, в Актобе проживают 170 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. На одного специалиста ресурсного центра должно приходиться по 2 тысячи человек, в Актобе же получается, что на 11 работающих сотрудников приходится по 15 500 человек в среднем, поэтому нужно расширять штат. Всех охватить фактически при нынешней ситуации не получится.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

В ресурсном центре для молодежи, который, кстати, открыт два года назад, организовано пространство для сo-working зала, есть мажилис зал для проведения встреч, семинаров. Есть отдельное место для игры в "тоғыз-құмалақ", шахматы, для "мафии". Также каждый желающий может почитать книги, кстати, их купили, по словам сотрудников центра, на основе проведенного заранее анкетирования - узнали, что именно интересует ребят.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Звонить и заранее бронировать место не нужно. Можно прийти в любое время, работу центр начинает с 9 часов и заканчивает в 18:30.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

"В основном здесь молодежь выполняет домашние задания, особенно много студентов, они работают здесь во время сдачи экзаменов. В обычные дни до 20 человек в день стабильно посещают центр. Среди них не только студенты, но и школьники, чему мы рады, ведь они могут с пользой провести время", - рассказывает руководитель центра.

Фото: Zakon.kz/Алия Муратова

В центре каждый желающий может провести свои обучающие курсы бесплатно. Но потом нужно провести их для молодежи, которую пригласят уже работники центра. Выгодное сотрудничество позволяет развивать у молодежи навыки ораторского мастерства, обучаются ребята здесь азам мобилографии, проводятся тренинги по финансовой грамотности.

Всего за 10 месяцев в центре было организовано и проведено 225 мероприятий: культурных, спортивных, интеллектуальных, семейных. В них участвовало около 20 тысяч молодых людей.