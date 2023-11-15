Абылкасимова: Страна, где граждане не соблюдают закон, обречена

Акбопе Абылкасимова напомнила, что в сентябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за домашнее насилие.

МВД РК также в сентябре 2022 года предложило следующие поправки в законодательство: увеличить срок административного ареста, убрать возможность примирения после повторного нарушения, внести новое наказание для "дебоширов" и изменить характер выявления нарушений с заявительного на выявительный.

"С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации дел по фактам бытового насилия. Теперь заявление жертв не является необходимым для возбуждения дела, достаточно показаний свидетелей. По итогам четырех месяцев (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем их количество составило 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тысячи). МВД докладывает, что количество арестованных агрессоров увеличилось в два раза. Заставляют задумываться цифры, это ведь те, кого выявили, а в скольких семьях о насилии не знают посторонние?" Акбопе Абылкасимова

По словам Абылкасимовой, очень часто на страницах в социальных сетях и в разговорах между собой граждане возмущаются ростом насилия, беззаконием, коррупцией, чиновниками, которые такие, сякие, нехорошие и т.д.

"Однако все мы забываем, чтобы не было беззакония, каждый из нас должен исполнять закон. Ответьте честно на вопросы, просто для себя, сколько из вас, мужчины, поднимают руки на женщин дома и считают это нормой? Сколько из вас, мужчины и женщины, купили себе дипломы? Сколько из вас купили себе водительские права? А сколько хоть раз дали взятку полицейскому, чтобы не платить штраф за нарушения на дороге?" Акбопе Абылкасимова

Беззаконие начинается с действий каждого из нас. Каждый должен жить по закону, и только тогда в стране будет порядок.

"Это кажется мелочью для обывателя, подумаешь, купил права, но одно нарушение влечет за собой массовость, в итоге происходят аварии, в которых гибнут и калечатся люди. Или как озвучил один депутат на днях: "может, жена его достала", а потом мы сокрушаемся, почему молодежь такая агрессивная, да потому что в семье росла на таких примерах. И считает насилие нормой и не понимает, что насилие в семье незаконно. И жен потом убивают, потому что не считают женщин за людей". Акбопе Абылкасимова

"А какой стране толк от специалистов с купленными дипломами? Кто-нибудь из вас готов пойти на операцию к врачу с купленным дипломом? Вы хотите процветающее государство, но при этом покупаете диплом?" – спрашивает она.

Абылкасимова отмечает, что не будет ни одно государство процветать с людьми, не получившими нормального образования. И взяточники, и взяткодатели одинаково преступники.

"А давайте раз уж за честность, то и про иждивенчество поговорим. Сколько из вас, требующих пособия, льгот от государства, платит налоги? Многие пишут – государство должно. Да, оно должно, только у государства своих денег нет, есть деньги, которые платят налогоплательщики, честно работающие граждане Казахстана, которые платят налоги, чтобы те, кому действительно тяжело, могли получать поддержку. Поддержку – не содержание". Акбопе Абылкасимова

Хотим жить хорошо, хотим требовать, тогда нужно и помнить, что не только государство должно, но и мы должны нашему государству.

"В принципе, что такое государство? Государство – это мы все, его граждане. Чиновники, коррумпированные или честные, образованные или не очень, это тоже мы, они ведь к нам не из космоса свалились, это такие же граждане нашей страны. Они срез нашего общества, показывающий уровень нашей общей образованности, культуры и патриотизма. И мы все должны понять, что это наша обязанность получать образование, честно трудиться на благо страны, честно платить налоги, честно выполнять все законы, установленные в этой стране, если мы хотим, чтобы страна развивалась. Потому что страна, где нет закона, обречена. Правильно сегодня сказал наш президент: "Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома". Акбопе Абылкасимова

В заключении она добавила, что если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие.