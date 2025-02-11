Акбопе Абылкасимова: Казахстан не должен допускать вмешательства иностранных организаций во внутренние дела

С момента создания в 1961 году USAID позиционировало себя как агентство, оказывающее гуманитарную и экономическую помощь нуждающимся странам. Однако сегодня эта структура стала объектом жесткой критики. Свою позицию Zakon.kz озвучила политический эксперт Акбопе Абылкасимова.

По словам Акбопе Абылкасимовой, обвинения USAID в политизированности, вмешательстве во внутренние дела государств и даже в содействии сменам режимов под прикрытием "поддержки демократии" звучат все громче. Агентство столкнулось с беспрецедентным давлением со стороны президента США Дональда Трампа и его союзника, возглавившего Департамент эффективности правительства (DOGE), Илона Маска.

Маск обвинил агентство в финансировании разработки биологического оружия и нецелевом расходовании американских налогов. "USAID – это преступная организация", – написал Маск в соцсети X, ссылаясь на видео о якобы связи агентства с незаконными операциями ЦРУ.

Руководитель DOGE также утверждает, что через грантовые программы USAID оказывало влияние на СМИ и организации гражданского общества в различных странах, способствуя распространению пропаганды, дезинформации и организации "цветных революций".

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал руководство USAID "радикальными безумцами" и заявил: "Мы их убираем… и потом будем принимать решение". Об этом 2 февраля писала газета The Hill. По данным американских СМИ, на данный момент финансирование зарубежных программ заморожено, за исключением продовольственной и гуманитарной помощи.

Акбопе Абылкасимова напомнила и о том, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена в "глупости и чрезмерных растратах". Так как в период президентства Байдена выделили миллионы долларов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке и "борьбу с дезинформацией в Казахстане".

"Возникает закономерный вопрос: кто дал USAID право определять, что является дезинформацией в суверенном государстве? Фактически, пресс-секретарь Белого дома подтвердил вмешательство USAID во внутренние дела Казахстана, что может рассматриваться как нарушение Устава ООН, запрещающего вмешательство во внутренние дела других государств". Акбопе Абылкасимова

Эксперт также отметила, что в 2020-2021 годах USAID выделило значительные суммы на поддержку "независимости" казахстанских СМИ.

"Однако, когда существование медиа зависит от зарубежных грантов, сложно говорить о реальной независимости. Свобода слова в таком контексте превращается не в право говорить, а в право говорить то, за что платят. О какой независимости может идти речь, если журналисты фактически работают на агентство, находящееся под контролем внешней разведки другой страны?" Акбопе Абылкасимова

Кроме того, USAID активно навязывало Казахстану идеи, глубоко чуждые нашим традиционным ценностям и культурным устоям, заявила Абылкасимова.

"Речь идет о целенаправленном продвижении ЛГБТ-сообществ и радикальных феминистских инициатив, которые не только противоречат менталитету казахстанского общества, но и подрывают основы нашей национальной идентичности. Возникает закономерный вопрос: зачем иностранной организации, финансируемой правительством США, внедрять в нашей стране подобные проекты? Не является ли это частью стратегии по разрушению традиционных ценностей и размыванию культурного кода нации? Такие действия USAID вызывают не просто вопросы, а серьезные опасения относительно их истинных целей и мотивов". Акбопе Абылкасимова

Если вспомнить заявления Илона Маска о том, что USAID использовалось для смены режимов в других странах, такой сценарий нельзя исключать и в случае с Казахстаном, считает эксперт. Если подобные обвинения подтвердятся, то вопросы возникнут не только к самому агентству, но и к тем, кто получал гранты от USAID. Ведь если агентство действительно действовало под контролем американских спецслужб, то организации и физические лица, финансируемые агентством, неизбежно окажутся в зоне правовой неопределенности, отметила Абылкасимова.

"Что пытались внедрить в нашей стране? Этот вопрос требует тщательного расследования. Казахстан должен защищать свои суверенные интересы и не допускать вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных организаций, какими бы благими намерениями они ни прикрывались". Акбопе Абылкасимова

Ранее известный британский журналист Афшин Раттанси заявил, что USAID финансировало протестные группы в разных странах. По его мнению, организация, называвшая своей целью управление гражданской зарубежной помощью и содействие в развитии, на деле ответственна за "подрывную деятельность, проникновение и саботаж по всей Европе, Латинской Америке, Ближнему Востоку, Африке и Азии".