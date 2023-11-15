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Ментор – друг и наставник: как в Талдыкоргане борются с негативными явлениями среди молодежи

Ментор – друг и наставник: как в Талдыкоргане борются с негативными явлениями среди молодежи Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
В Талдыкоргане набирает обороты пилотный проект по внедрению менторства среди старшеклассников, нацеленный на морально-нравственное и правовое воспитание подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

Проект находит воплощение благодаря личной инициативе акима области Жетысу Бейбита Исабаева и уже охватил порядка 30 школ областного центра. В Талдыкоргане создан и функционирует специальный проектный офис "Ментор по нравственно-правовой работе". А непосредственно менторскую работу в школах организуют и проводят профильные специалисты, всего таковых в областном центре 30 человек.

Между тем проектным офисом налажена практика привлечения к воспитательной работе экспертов из других различного рода сфер деятельности, в том числе и республиканского уровня. Так, в областном центре на днях побывали депутаты Сената Парламента РК Нурторе Жусип и Амангельды Толамисов, специально приглашенные для проведения серии тематических лекций среди учащихся ряда местных школ.

Ментор – друг и наставник: как в Талдыкоргане борются с негативными явлениями среди молодежи

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Верхней палаты Парламента РК Нурторе Жусип провел встречу-лекцию с учащимися 8-10 классов средней школы-гимназии №12, представив им свое видение менторства и воспитания казахстанской молодежи.

Лекция, модератором которой выступил заместитель руководителя областного управления общественного развития Ильяс Тустикбаев, длилась 45 минут.

"К сожалению, в стране до сих пор ощущается идеологический вакуум, который заполняется лудоманией, наркоманией, пропагандой в социальных сетях непристойного поведения, буллингом, разными формами интернет-зависимости. Заслоном этому валу негатива и антикультуры стал пилотный проект по развитию института менторства. Хотелось бы призвать школьников доверять менторам, которые становятся своеобразным старшим другом, сочетающим в себе черты родителей, учителей, психологов и друзей-ровесников. Ведь итогом проекта должно стать воспитание всесторонне развитых, юридически грамотных ребят с традиционными культурными ценностями".Нурторе Жусип

В свою очередь депутат Сената Парламента РК Амангельды Толамисов встретился с учениками 9-10 классов школы №25 Талдыкоргана. Свое внимание он заострил на истории Казахстана, уделяя большое значение родному языку, патриотическому воспитанию и семейным ценностям.

"Сейчас созданы все условия для молодежи, у вас очень много возможностей, которыми вы должны пользоваться. Будущее мы строим вместе с молодым поколением. В этой связи на вас возложены большие надежды. Одной из важных миссий является уважение к родному языку, его популяризация среди сверстников. Семейные ценности, национальные традиции, любовь и уважение к Родине и родному языку должны передаваться из поколения в поколение", – отметил парламентарий.

Напомним, что подобного рода гостевые лекции с талдыкорганскими школьниками с начала реализации проекта провели министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, прокурор области Мадияр Басшыбаев, исполнительный директор ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Татьяна Миронюк и другие.

Влад Сергеев

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Жетысуская область Талдыкорган
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