Менторы помогают повысить правовую культуру молодежи в Талдыкоргане

В полиции отмечают, что там, где работают эти наставники, уровень подростковой преступности снижается в разы. С сентября 2024 года в школах Талдыкоргана и райцентров Жетысуской области ввели единицы менторов по этической и правовой работе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Что важно, как пилотный, проект по этико-правовому воспитанию при помощи менторов был внедрен в школах Талдыкоргана и Панфиловского района еще в прошлом учебном году. Сейчас этот опыт, оказавшийся положительным, проецируют еще на четыре десятка школ.

"Менторы по этико-правовому воспитанию, согласно контрактам, работают со школьниками по девяти направлениям, включая разъяснение прав и обязанностей подросткам, профилактику буллинга, кибербуллинга, — сообщили в пресс-службе акима Жетысуской области. — Также в списке работ по профилактике у школьных менторов противодействие наркомании, игромании, фактам насилия, суицидам".

Именно менторы помогают педагогам в школах организовывать мероприятия по соблюдению здорового образа жизни, по финансовой грамотности старших школьников, профориентации. И одна из главных из задач – не допустить правового нигилизма подростков.

Среди тех, кто осознанно пошел в школьные менторы в Жетысуском регионе — педагоги, детские психологи, правоведы, ветераны органов правопорядка и даже журналисты. И всем им был устроен строгий отбор.

Назира Разиева работает с прошлого учебного года ментором в средней школе-гимназии №12 Талдыкоргана, она одна из первых участниц проекта.

"Для меня важна работа по актуальным для школьников темам, и это помощь не только школе, но и семье, ведь воспитание – это, прежде всего, задача родителей. Также приятно и ответственно заниматься организацией и проведением внешкольных мероприятий", — рассказывает она.

Как раз родители первыми оценили пользу наличия таких необычных специалистов, как менторы, в школах.

"Я, например, от сына-подростка узнал, что лучший способ не стать наркоманом – это никогда не пробовать наркотики, — рассказывает житель Талдыкоргана Асет Галимов. – Какая правильная и точная формулировка, не так ли? И сын мне еще рассказал, что в Казахстане ужесточили наказание за буллинг, то есть травлю, в школах. А это им озвучили на лекции в школе. Лекцию организовала ментор. И именно сын мне предложил принимать участие в школьных мероприятиях, чтобы быть ближе к его общественной жизни, к занятиям спортом. Менторы, пожалуй, оправдывают свою зарплату, они нужны детям, хотя поначалу я относился к их появлению в школах с предубеждением".

Кстати, при содействии менторов в школах региона, где они работают, проведена за прошлый учебный год 61 встреча, где приняли участие более 9 500 учеников. Среди лекторов были очень интересные люди, включая министров, акимов, прокуроров, депутатов, теологов, журналистов, социологов, предпринимателей.

По информации заместителя руководителя областного управления общественного развития Ильяса Тустикбаева, сейчас в школах Жетысуской области работают 108 менторов. Те, что приступили к исполнению обязанностей, прошли за лето тренинги, обучение. Они готовы стать настоящими друзьями и наставниками подростков.