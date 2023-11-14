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Восстановить в должности: школьники заступились за уволенного учителя в Актау

Восстановить в должности: школьники заступились за уволенного учителя Актау Фото: pixabay
В социальной сети появилось видеообращение школьников к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой восстановить уволенного учителя биологии в должности, передает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что в своем обращении ученики 11 классов школы № 1 просят Главу государства восстановить справедливое решение к уволенному биологу и оказать содействие в восстановлении ее на работу.

"Мы просим провести проверку в нашей школе. Мы выступаем с целью поддержать учителя и наших родителей. Мы хотим, чтобы администрации школы пояснила нам, насколько законно уволен один из лучших педагогов нашей школы. Мы просим восстановить в должности уволенного учителя Наталью Викторовну Дроздову", – сказали ученики.


Скандалом обернулось увольнение учителя школы №1 в Актау Натальи Дроздовой. Родители учеников заявили, что педагог была образцовым и увольняться не собиралась.

После резонанса в городском отделе образования заявили, что приказ об увольнении отменен и принято решение о восстановлении в работе педагога. Однако в школу Наталью Дроздову не захотели впускать.

"Я пришла в школу с намерением получить приказ о восстановлении на работу, однако исполняющий обязанности директора отказалась предоставить мне документ. Она ссылается на то, что приказ был оформлен неправильно, и поэтому вопрос о моем восстановлении на должности не рассматривается", – рассказала учитель.
Не восстановили в должности: школьники заступились за уволенного учителя Актау

Фото: Lada.kz

Родители написали жалобу на незаконные действия администрации школы в департамент агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области, прокуратуру, департамент по обеспечению качества в сфере образования, управление государственной инспекции труда и департамент агентства по делам государственной службы.

"В школе происходит произвол, исполняющий обязанности директора игнорирует указания вышестоящего органа - приказ отдела образования о восстановлении учителя на работу. Директор, находясь в отпуске, по-прежнему не отозван, несмотря на проводящуюся прокурорскую проверку в школе. Администрация учебного заведения должна восстановить на работу учителя в соответствии с приказом отдела образования", – рассказали родители школьников.

Из-за сложившейся ситуации учителю стало плохо, ее из школы увезли на скорой медицинской помощи домой.

В Жетысуской области школьники вынуждены учиться в разваливающейся школе.

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