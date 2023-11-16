"Проклятый старый дом" требуют снести алматинцы

Жильцы аварийного дома в Алматы не хотят в нем оставаться. Они требуют снести двухэтажку, сообщает Zakon.kz.

Люди говорят: в нем осыпаются стены, проводка пришла в негодность, протекают трубы и крыша. А еще нет канализации, туалет на улице. Владельцы квартир пытались самостоятельно залатать дыры. Но все усилия тщетны.

В акимате заверяют, аварийный дом включен в программу реновации. Но чиновники пока ищут инвесторов.

"Все дырявое, везде тазики стоят. Везде сами латаем. Никакой КСК не относится. Посмотрите, вот провода какие. Дождь прошел – мы вытащили ведро, вылили воду. Короче, мы готовы к дождю. Никто не застрахован. Здесь побежит – может замкнуть. Это замкнет, дом каркасный. Он сразу вспыхнет". Владимир Окороков

Наталья Колесникова рассказала корреспонденту "КТК", что живет в этом доме 61 год. Женщина рассказывает, стены закрыли гипсокартоном и залатали дыры в потолке. Но после очередного дождя в квартире случился потоп. Ремонт оказался пустой тратой денег.

"Дом, во-первых, накренился. Во-вторых, мы лестницу уже несколько раз делали. Все это шатается. Для чего я буду делать, если она постоянно течет? Я уже нанимала три раза, по 30 тысяч отдала. А смысл какой? Вы мне объясните? Никакого смысла нет. Бесполезно, оно все течет, прямо ручьем. Вы видели, что там? У меня восемь тазов стоит над моей квартирой, больше всех". Наталья Колесникова

Двухэтажку на восемь квартир построили в 60-х. В доме нет канализации. Туалет на улице. Местные жалуются: они устали и больше не желают здесь оставаться, но идти людям некуда. Для многих это единственное жилье.

"Дом, конечно, аварийный. Вот сами посмотрите. Он аварийный. Провода – электричество все оголенное. Малейший дождик с крыши, будет капать крыша. Попадет на провода. Замыкание, пожалуйста, мы загоримся. Дом каркасный. И не только провода. Мы хотим, чтобы нас снесли, дали нам нормальное жилье. Мы за все оплачиваем, всегда все оплачиваем, а живем непонятно где и как". Любовь Мельситова

В акимате говорят, аварийный дом уже включили в программу реновации жилищного фонда. Сейчас чиновники занимаются поиском инвесторов для сноса двухэтажки и переселения жильцов.

"Сотрудниками товарищества произведен выезд и осмотр ветхого дома на Фадеева, 10. В случае критичного состояния дома и невозможности проживания в данном доме, не дожидаясь определения инвестора для данного района, товарищество внепланово изыщет возможность предоставить варианты переселения из собственного переселенческого фонда". Алтынбек Нуратулы, зампредседателя правления Предприятия капитального строительства акимата Алматы

Когда людям начинать собирать чемоданы, чиновники ответить не смогли.

К слову, сейчас в Алматы насчитывается свыше 1300 аварийных домов. Из них только половина попала в программу реновации.

В Шымкенте же сложилась другая ситуация: жители аварийных домов Шымкента боятся принудительного выселения. Как оказалось, старые дома в центре Шымкента признали аварийными и планируют снести. 107 многоквартирных домов внесли в программу "Реновация жилищного фонда". Но многие жильцы оказались с этим не согласны.