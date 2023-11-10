Больше 1300 человек заболевает корью в Казахстане каждую неделю

Еженедельный прирост случаев заражения корью в Казахстане превышает 1300 человек. Чаще всего опасное заболевание поражает маленьких детей, сообщает Zakon.kz.

Данные о росте заболеваемости корью предоставила председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул, передает 24.kz.

На сегодняшний день выявлены 13 тысяч случаев заражения корью, при этом 11 тысяч из них – дети. Манар Смагул отмечает, что определенного лечения от опасного заболевания нет, но есть способ его предотвратить, это вакцинация.

В поликлиниках страны проводят иммунизацию контактных взрослых и детей, кто не прошел вакцинацию в положенный срок. Привито на сегодня восемь тысяч детей.

"Эффект мы увидим чуть позже. Необходимо время для того, чтобы сформировался иммунитет, после получения прививки необходимо воздержаться от мест скопления людей, потому что в течение 2 недель необходимо для формирования иммунитета. Последствия кори очень чреваты своими осложнениями. Согласно статистике, из 1000 заболевших детей у одного может развиваться коревой энцефалит". Манар Смагул

Накануне министр здравоохранения Ажар Гиният посетила с внуком девятую городскую поликлинику столицы, чтобы получить прививку от кори. Чтобы защитить детей от опасного заболевания, которое активно распространяется в Казахстане, министр призвала родителей вакцинировать детей.

Ранее в Казахстане для стабилизации эпидситуации по заболеваемости корью приняли меры срочного реагирования. Врачи начали дополнительную массовую иммунизацию детей.