#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В Астане на месяц закрыли проезд вдоль улицы Сауран

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
В Астане полностью перекрыт местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от ул. Алматы до ул. Керей Жанибек хандар, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня 2026 года, из заявления столичного акимата.

Также отмечено, что работы по устройству инженерных сетей продлятся до 30 июля.

карта, дороги, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:26

Фото: gov.kz

"Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Кроме того, для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:26
Одну из самых загруженных улиц Астаны частично перекроют на три дня

Немного ранее стало известно, что на важной улице Алматы из-за строительства ЛРТ введут ограничения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры
10:58, 31 августа 2024
Улицу Керей-Жанибек хандар частично закрыли для движения в Астане
Одну из улиц в Алматы частично перекроют
14:25, 27 сентября 2023
Одну из улиц в Алматы частично перекроют
В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра
22:02, 28 мая 2024
В Астане перекроют важный участок проспекта Кабанбай батыра
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Последний след узбекского футбола завершил своё выступление на ЧМ - Антон Вальдемар
11:51, Сегодня
Что известно о защитнике сборной Германии из Узбекистана Антоне Вальдемаре
Касенов сменил призёра ОИ-2020 Асадилова на посту главного тренера сборной РК по каратэ
11:36, Сегодня
Касенов сменил призёра ОИ-2020 Асадилова на посту главного тренера сборной РК по каратэ
Бекзат Алмахан
11:11, Сегодня
"Опять разочаровал": известный паблик об ММА разнёс выступление Бекзата Алмахана в Баку
КФФ назначила судей на матч &quot;Кайрата&quot; против &quot;Окжетпеса&quot; в Алматы
10:57, Сегодня
КФФ назначила судей на матч "Кайрата" против "Окжетпеса" в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: