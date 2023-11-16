Айгерим Абдрашитова: Как в Казахстане повышают рождаемость

Главный эксперт Института прикладных этнополитических исследований Айгерим Абдрашитова высказалась о системе социальной поддержки семей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На странице в Facebook она напомнила, что, по данным Бюро национальной статистики, численность населения страны 14 ноября 2023 года достигла 20 миллионов человек.

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В 2022 году в сравнении с 1991 годом число рождений увеличилось с 353,2 тыс. до 403,9 тыс. человек, или на 14,7%. За всю историю независимого Казахстана наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей. Более того, именно в 2020 и 2021 годах родилось рекордное число детей за все время статистического учета в стране. При этом рекордные числа родившихся обеспечивались за счет рождений 4-го и более ребенка в семье.

"Так как государство стимулирует рождаемость? Через оказание разносторонней поддержки семьям в целях стимулирования рождаемости и поддержку материнства и детства при динамической экономической ситуации в стране и мире. При этом дальнейшее совершенствование действующей системы поддержки семей с детьми осуществляется с учетом экономических возможностей страны. На сегодняшний день в стране выстроена комплексная модель поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и льготы при налогообложении и другие меры социальной защиты на всех этапах жизни граждан. Также осуществляется программа ЭКО для семей, желающих завести детей". Айгерим Абдрашитова

По ее словам, система социальной поддержки семей предусматривает разные жизненные ситуации и включает в себя социальную выплату по беременности и родам (порядка 40% от среднемесячной заработной платы), пособие на рождение ребенка (на рождение первого, второго, третьего ребенка – 110 846 тенге, на четвертого и более ребенка – 183 771 тенге), по уходу за ребенком до достижения одного года (от 16 802 до 25 962 тенге), для родителей, занятых уходом за ребенком-инвалидом (48 023 тенге), которые выплачиваются без учета дохода семьи.

Помимо этого, продолжает эксперт, предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.