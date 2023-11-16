Айгерим Абдрашитова: Как в Казахстане повышают рождаемость
На странице в Facebook она напомнила, что, по данным Бюро национальной статистики, численность населения страны 14 ноября 2023 года достигла 20 миллионов человек.
Материал по теме
В 2022 году в сравнении с 1991 годом число рождений увеличилось с 353,2 тыс. до 403,9 тыс. человек, или на 14,7%. За всю историю независимого Казахстана наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей. Более того, именно в 2020 и 2021 годах родилось рекордное число детей за все время статистического учета в стране. При этом рекордные числа родившихся обеспечивались за счет рождений 4-го и более ребенка в семье.
"Так как государство стимулирует рождаемость? Через оказание разносторонней поддержки семьям в целях стимулирования рождаемости и поддержку материнства и детства при динамической экономической ситуации в стране и мире. При этом дальнейшее совершенствование действующей системы поддержки семей с детьми осуществляется с учетом экономических возможностей страны. На сегодняшний день в стране выстроена комплексная модель поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и льготы при налогообложении и другие меры социальной защиты на всех этапах жизни граждан. Также осуществляется программа ЭКО для семей, желающих завести детей".Айгерим Абдрашитова
По ее словам, система социальной поддержки семей предусматривает разные жизненные ситуации и включает в себя социальную выплату по беременности и родам (порядка 40% от среднемесячной заработной платы), пособие на рождение ребенка (на рождение первого, второго, третьего ребенка – 110 846 тенге, на четвертого и более ребенка – 183 771 тенге), по уходу за ребенком до достижения одного года (от 16 802 до 25 962 тенге), для родителей, занятых уходом за ребенком-инвалидом (48 023 тенге), которые выплачиваются без учета дохода семьи.
Помимо этого, продолжает эксперт, предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.
"В целях повышения адресной социальной помощи и поддержки многодетных семей в 2020 году введен новый вид пособия, назначаемый без учета дохода в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье (для семей с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 46 760 тенге, с 5 детьми – 20,04 МРП – 58 457 тенге, с 6 детьми – 24,05 МРП – 70 154 тенге, с 7 детьми – 28,06 МРП – 81 852 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка)".Айгерим Абдрашитова