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Вопрос модернизации пенсионной системы рассматривают в Казахстане

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты в Мажилисе 14 октября 2024 года высказалась о реформировании пенсионной системы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев поинтересовался, насколько возможно в Казахстане снижение пенсионного возраста для женщин. По его словам, решение вопроса положительно бы сказалось на экономике страны.

Однако глава Минтруда в ответ заявила, что на сегодняшний день данный вопрос не рассматривается.

"Мораторий (на повышение пенсионного возраста. – Прим. ред. ) объявлен до 2027 года. Единственное, рассматривается вопрос модернизации пенсионной системы. Вы знаете, что в обществе обсуждаются предложения экспертов, которые предлагают полностью пересмотреть, в частности, управление пенсионными накоплениями Нацбанком. Предлагается также изменить исчисление минимальной пенсионной выплаты от МЗП, тогда как сегодня она исчисляется как 65% от прожиточного минимума", – пояснила министр.

При этом она добавила, что все изменения зависят от возможности бюджета.

14 октября 2024 года министр труда и социальной защиты населения рассказала, будут ли в Казахстане возвращать статью "за тунеядство".

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