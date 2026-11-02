Яблоки какого цвета самые полезные
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Диетолог Елена Пряхина рассказала, яблоки какого цвета максимально полезны для здоровья, сообщает Zakon.kz.
Эксперт отметила, что цвет плодов зависит от сочетания различных пигментов, которые накапливаются не только в кожуре, но и в мякоти.
"Например, хлорофилл – это зеленый пигмент, и он окрашивает яблоко в зеленый цвет. Каротиноиды – это пигменты, которые отвечают за желтые и оранжевые оттенки. Антоцианы – это водорастворимые пигменты, которые придают яблоку красные, малиновые, а иногда даже фиолетовые оттенки", – Елена Пряхина.Елена Пряхина
Диетолог во время беседы с изданием "АиФ" также подчеркнула, что каждый из этих элементов очень важен и полезен для здоровья.
По ее словам, самый лучший вариант – чередовать растительную пищу и наполнять свой рацион так называемой "радугой фитонутриентов".
"Чем больше в нашем рационе цветных овощей и фруктов, то есть цветной растительной пищи, тем лучше. Поэтому лучше чередовать красные, желтые и зеленые яблоки в своем рационе".Елена Пряхина
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