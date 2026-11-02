Яблоки какого цвета самые полезные

Диетолог Елена Пряхина рассказала, яблоки какого цвета максимально полезны для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что цвет плодов зависит от сочетания различных пигментов, которые накапливаются не только в кожуре, но и в мякоти.

"Например, хлорофилл – это зеленый пигмент, и он окрашивает яблоко в зеленый цвет. Каротиноиды – это пигменты, которые отвечают за желтые и оранжевые оттенки. Антоцианы – это водорастворимые пигменты, которые придают яблоку красные, малиновые, а иногда даже фиолетовые оттенки", – Елена Пряхина. Елена Пряхина

Диетолог во время беседы с изданием "АиФ" также подчеркнула, что каждый из этих элементов очень важен и полезен для здоровья.

По ее словам, самый лучший вариант – чередовать растительную пищу и наполнять свой рацион так называемой "радугой фитонутриентов".

"Чем больше в нашем рационе цветных овощей и фруктов, то есть цветной растительной пищи, тем лучше. Поэтому лучше чередовать красные, желтые и зеленые яблоки в своем рационе". Елена Пряхина

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