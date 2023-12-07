В Казахстане начнут действовать новые требования к отлову животных с 1 января 2024 года

Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от 7 ноября 2023 года утвержден Стандарт "Услуги для непродуктивных животных. Требования к отлову и транспортирование животных без владельца", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, отлов непродуктивных животных осуществляется с целью:

предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотии или иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть непродуктивные животные;

предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц;

предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

возврата потерявшихся животных их владельцам;

регулирования численности непродуктивных животных путем стерилизации за счет бюджетных средств и иных источников;

вакцинации непродуктивных животных за счет бюджетных средств и иных источников;

ответственного отношения к непродуктивным животным.

Непродуктивными животными называют животных, не используемых целенаправленно для получения продукции животноводства.

Во время отлова непродуктивных животных не допускается:

изымать животных с огороженных территорий частных домовладений и из жилых помещений;

снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах на непродолжительное время (срок менее трех часов);

допускать жестокое обращение с животными;

наносить механические повреждения животному (за исключением необходимых для отлова манипуляций);

умерщвлять животных;

использовать препараты, несущие потенциальную опасность жизни и/или здоровью человека, животных;

превышать дозировку специальных средств, предназначенных для временной иммобилизации животных, рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарных препаратов;

стрелять в местах массового скопления людей (в случае применения средств обездвиживания при отлове животных);

допускать к осуществлению отлова посторонних лиц, не являющихся сотрудниками службы отлова;

осуществлять отлов сотрудником службы отлова, не прошедшим соответствующий инструктаж и не подготовленным к проведению данных мероприятий;

использовать яды и отравленные приманки.

Требования к службе отлова

Службы отлова, осуществляющие отлов и транспортирование непродуктивных животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье.

При этом непродуктивные животные подлежат отлову живыми и неповрежденными, с применением разрешенных для данных целей приспособлений, препаратов и материалов, способами, исключающими возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного. Отлов животных с целью их умерщвления не допускается.

Службы отлова обязаны:

вести видеозапись или фотофиксацию процесса размещения каждого отловленного животного в транспортном средстве, либо видеозапись или фотофиксацию каждого отловленного животного, находящегося в автотранспортном средстве, а также бесплатно предоставлять копии фотографий и видеозаписи по требованию заказчика отлова;

незамедлительно передавать всех отловленных животных в приют, с обязательным оформлением акта приема-передачи животных, с заверением подписями сотрудника службы отлова, представителя заказчика отлова, а также работника приюта;

размещать на официальном сайте или странице службы отлова в социальных сетях фотографии всех отловленных животных, информацию о дате, месте их отлова, описании внешности и особых примет животных, их половой принадлежности, а также адрес и телефон приюта, в который они были доставлены, в срок не позднее 24 часов с момента отлова;

обеспечивать сотрудников службы отлова, осуществляющих отлов и транспортирование животных, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также регулярно проводить ее обработку;

осуществлять уборку, удаление отходов и санитарную обработку автотранспортного средства, используемого для транспортирования животных, ежедневно по завершении работ, с записью данного факта в журнале проведения обработки автотранспортного средства, используемого для транспортирования непродуктивных животных.

Сотрудник службы отлова должен соответствовать следующим требованиям:

не состоять на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

проходить регулярные медицинские освидетельствования;

иметь при себе удостоверение сотрудника службы отлова установленного образца, а также наряд-заказ на осуществление отлова;

иметь необходимое оборудование, приспособления, препараты и материалы;

обладать квалификацией, опытом и навыками, позволяющими осуществлять отлов и транспортирование животных в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

соблюдать ветеринарные, санитарно-гигиенические, противопожарные и противоэпидемиологические правила и нормы;

сотруднику службы отлова рекомендуется проходить вакцинацию против бешенства и столбняка.

Стандарт также содержит требования к препаратам, устройствам и механизмам, используемым в ходе отлова и транспортирования, к автотранспортному средству и документальному оформлению.

Так, при погрузке, транспортировании и выгрузке животных следует применять устройства и приемы, исключающие возможность нанесения механических повреждений или смерти животных.

Как поясняется, такой стандарт разработан впервые и в нем реализованы нормы закона "Об ответственном обращении с животными".

Документ вводится в действие с 1 января 2024 года.



