20-миллионый казахстанец: как рост населения влияет на экономику страны

Для Казахстана рост демографических показателей во благо. Чем вызвано увеличение численности населения и какое в связи с этим на себя обязательство должно взять государство, выяснял корреспондент Zakon.kz у казахстанского экономиста.

16 ноября радостную новость о том, что теперь казахстанцев 20 миллионов, сообщил лично президент РК Касым-Жомарт Токаев. Отметив, что счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.

Фото: Бюро национальной статистики

В Бюро национальной статистики Казахстана уточнили, что пятеро детей, давшие старт отчету с 20-миллионного жителя, появились на свет еще два дня назад в 8:10 утра. Родились они в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.



Между тем в стране проведены уже три переписи населения: в 1999, 2009 и 2021 годах. Так, численность казахстанцев в 1999 году составляла 14 953 100 человек. В 2009 году – 16 004 800 (+6,8%), а два года назад – 19 967 964.

Если брать статистику только за этот год, в частности, рубеж с января по сентябрь, то в Казахстане родились 290 894 младенца (живыми). 96 141 казахстанец умерли. Кроме того, в страну за указанный период прибыло 19 136 человек, а выбыло – 12 732.

Примечательно, что среди населения женщин все еще остается больше: 10 217 317, а мужчин – 9 750 647.

Фото: Бюро национальной статистики

Как изменения в демографии отразятся на экономике, поразмышлял директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов. По его анализу, темпы роста экономики страны достаточно стабильные.



"Для сравнения: в прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 3,2%, для стабильно работающей экономики это неплохой показатель. В этом году у нас ожидается рост ВВП до 3,5%, а на следующий год – до 4%. Где-то 15 лет назад наша экономика росла до 10%", – привел данные доктор экономических наук.

Экономика растет основном за счет экстенсивного роста – добычи и экспорта нефти.

"Чем больше нефти мы добываем и продаем, тем больше наши доходы. Правда, в нашей экономике есть небольшие проблемы. Мы все это чувствуем, когда ходим в магазины, насколько выросли цены. У нас достаточно высокий уровень инфляции. В принципе, когда инфляция составляет 4,6% – это считается нормально. Но, к сожалению, этот показатель превышен порядка 15-20% сверх этого нормального уровня", – заявил Акимжан Арупов.

Между тем доходы соотечественников падают. Профессор объяснил это тем, что в государстве низкий уровень производительности труда. А связан он с качеством человеческого капитала, которое не совсем удовлетворяет сегодняшнюю потребность.

"Я вузовский педагог и могу привести яркий пример, когда была пандемия, на несколько лет мы ушли от офлайн-обучения на дистанционную форму. Там, кроме технических нюансов, видимо, сама природа человека такая, что школьники и студенты могли подключить компьютер, но не всегда активно принимать участие в получении новых знаний", – пояснил собеседник.

А теперь касательно демографии. Она для республики складывается удачно. Население растет хорошими темпами.

"Есть такой показатель роста численности населения – коэффициент промилле. То есть сколько родилось детей от 1000 женщин детородного возраста, допустим, от 17 до 45 лет. По этому показателю РК преуспевает. У нас относительно молодое поколение. Поэтому есть результат. Если на начало 2022 года в Казахстане жили 19,5 млн человек, то в январе этого года чистый прирост населения составил 262 000 человек". Экономист

Эксперт рассказал, что с древнейших времен люди спорят, есть ли какая-то взаимосвязь между демографией и состоянием экономики.

"Еще 2000 лет назад греческий ученый Публий Корнелий Тацит критиковал императора Августа за то, что неправильная экономическая политика привела к снижению рождаемости и стала причиной развала Римской империи. Потому что демография – в том числе и будущие солдаты: мало рождается детей, завтра армия будет недоукомплектованной", – сказал Арупов.

Также профессор привел другой пример. Ученый Томас Роберт Мальтус, о котором говорят уже 300 лет, написал статью "Опыт закона о народонаселении".

"Его теория хорошо известна. Он говорил о том, что нельзя рождать большое количество детей, завтра им есть будет нечего. Существуют самые разные точки зрения, сколько может выдержать планета и так далее. Его теорию большинство критикует, но есть и сторонники". Сотрудник вуза

Применительно к нашей стране Акимжан Арупов уверен, что демографический рост, безусловно, хорошо, потому что это будущее экономическое развитие.

"Те страны, у которых есть хорошие трудовые ресурсы, имеют перспективу дальнейшего развития. Правда, речь идет не только о количестве людей, но и об их качестве. Образованное квалифицированное население может производить больше соответствующей продукции. Я студентам задаю вопрос: мы будем строить фабрику по производству, допустим, домашних тапочек, емкостью 20 миллионов пар в год. Может ли эта фабрика работать на территории Казахстана? Вряд ли. Потому что ее годовое производство не найдет рынков сбыта. А в Китае эта фабрика будет обеспечена работой на десятки, сотни лет. То есть большая численность населения Китая на определенном этапе способствовала росту его экономики. Мы видим Россию, где недостаток трудовых ресурсов создает проблемы для развития экономики. Просто некому работать в сельском хозяйстве, на фабриках, заводах, некому убирать города". Эксперт

По расчетам экономистов, для стабильного хорошего развития экономики Казахстана требуется 40-45 миллионов человек.

"То есть у нас пока население даже малое. Те или иные фабрики будут стабильно работать на рынок, если их продукцию будут покупать. Если нет покупателя, то смысла развивать такое производство нет". Экономист

Для того чтобы демография могла дальше развиваться стремительными темпами, государство должно взять на себя определенные обязательства, такие как бесплатная медицина, образование, социальные программы и выплаты.

"В той же России, которая каждый год по разным причинам теряет один миллион человек, давно разработали программу материнского капитала, в которой чем больше рождается детей, тем семья получает большую сумму денег. Я – 10 ребенок в семье. Помню, что в моем детстве государство хорошо материально поддерживало. Были выплаты и звания "Мать героиня". Сейчас тоже есть аналогичные нагрудные знаки. Поэтому государство для обеспечения будущего ресурса должно нести определенные затраты". Профессор

Кроме всего прочего, рост численности населения улучшает ситуацию с пенсионной реформой.

"Во многих государствах повышают пенсионный возраст. Потому что пенсия получается за счет общественных фондов. Если раньше три, четыре молодых работающих человека содержали одного пенсионера, с ухудшением ситуации получалось меньшее количество молодежи работали на пенсионера. Поэтому молодая экономика и пенсионная ситуация может быть достаточно хорошая ситуация". Акимжан Арупов

Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Максат Турлубаев на брифинге в СЦК 16 ноября рассказал, как определили 20-миллионного жителя Казахстана.

