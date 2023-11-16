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Массовые нарушения при реализации "Артспорт" выявили прокуроры в Алматы

Массовые нарушения, Артспорт, прокурор, Алматы Фото: pexels
При реализации программы "Артспорт" допущены системные недароботки, которые привели к массовым нарушениям – хищению средств, дефициту бюджета, оказанию некачественных услуг, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве 16 ноября 2023 года, прокуратурой Алмалинского района установлен факт хищения бюджетных средств со стороны одного из поставщиков.

"Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ. По данному факту 30 мая 2023 года прокуратурой района начато досудебное расследование в отношении директора клуба по факту хищения бюджетных средств".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Также сказано, что приговором суда поставщик признана виновной в совершении преступления, срок наказания в виде 3 лет ограничения свободы.

"Параллельно проведена проверка по вопросу соблюдения спортивными клубами и культурными кружками налогового законодательства. Отдельными поставщиками в период действия "Артспорт" не осуществлена постановка в качестве плательщиков налога НДС".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Прокуратурой в Департамент государственных доходов внесен акт надзора, по результатам поставщики привлечены к административной ответственности на сумму 25 млн тг. (штрафы оплачены).

Еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подверг критике работу по реализации проекта "Артспорт". Он указал на важность предоставить детям равные возможности для развития.

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