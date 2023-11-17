Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Высокое содержание вредных примесей обещают синоптики в пятницу, 17 ноября, в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия в Алматы на пятницу. О высоком загрязнении воздуха синоптики предупреждают жителей и гостей мегаполиса.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики предупредили о штормовой опасности в девяти регионах страны. По сообщению специалистов, 17 ноября в областях ожидаются туман и сильный ветер. Местами будут дожди.

Читайте также

В суд на чиновника подали жительницы СКО за оскорбления в домовом чате
В суд на чиновника подали жительницы СКО за оскорбления в домовом чате
Какие скидки получат студенты Алматы
Какие скидки получат студенты Алматы
Особые свидетельства о рождении выдадут 20-миллионным казахстанцам
Особые свидетельства о рождении выдадут 20-миллионным казахстанцам
Мария Мельникова
Казгидромет Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления