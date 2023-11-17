Челлендж против насилия запустили известные мужчины Казахстана

Известные в Казахстане мужчины – спортсмены, блогеры, журналисты, бизнесмены, юристы – выступили против высокого уровня насилия в казахстанском обществе и представили свой план борьбы с ним, сообщает Zakon.kz.

Видео, в котором известные казахстанские спортсмены, представители бизнеса и СМИ выступили против насилия и правового нигилизма, опубликовал зампредседателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев.

Казахстанские общественные деятели в своем обращении заявили, что запускают челлендж "Против насилия, за здравый смысл". Среди тех, кто выразил озабоченность высоким уровнем насилия и правового нигилизма в обществе, – спортсмены Данияр Елеусинов, Илья Ильин, Сергей Цырульников и Айтым Жакупов, писатель и общественник Бахытбек Смагул, предприниматели Ержан Нусипбеков и Куанышбек Мукаш, актер Нурлан Батыров и другие.





В своем обращении известные казахстанцы отметили, что резонансное убийство Салтанат Нукеновой высветило наличие системной проблемы с семейно-бытовым насилием в Казахстане, которое достигло значительных масштабов и показало, что за 30 лет эту социальную болезнь так и не излечили.

"Мы решительно выступаем за криминализацию семейно-бытового насилия и реформирование системы профилактики этого позорного для нашего общества явления. Честь и достоинство настоящего мужчины несовместимы с насилием в семье. Настоящий мужчина должен оберегать и защищать своих родных и близких, а не подвергать их страданиям. Нужно с детства воспитывать абсолютную нулевую терпимость к любым формам насилия, особенно в отношении тех, кто слабее и кто не может дать отпор", – говорится в коллективном обращении.

Организаторы челленджа отметили, что петиция за криминализацию семейно-бытового насилия за рекордно короткий срок набрала более 125 тысяч подписей. Они призвали правительство принять решительные меры по ужесточению наказания за такие преступления в соответствии с общемировой практикой.

15 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время консультации с руководителями правоохранительных органов особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан. Он, в частности, отметил, что следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.