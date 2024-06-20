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Как казахстанцам уберечь детей от падения из окна

Как казахстанцам уберечь детей от падения из окна, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:31 Фото: unsplash
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 20 июня 2024 года обратилась к родителям из-за участившихся случаев выпадения детей из окон, сообщает Zakon.kz.

Также она привела статистику за прошедший год.

"К сожалению, каждый год мы сталкиваемся с трагическими случаями, когда дети выпадают из окон. В 2023 году таких случаев было 59, а в 2024 году за четыре месяца – 14. Эти страшные цифры – не просто статистика – за каждым случаем стоит трагедия, которая могла быть предотвращена".Насымжан Оспанова

Она подчеркнула, что мы живем в мире, полном прекрасных моментов, которые мы разделяем с нашими детьми.

"Но вместе с этими радостями приходит и огромная ответственность за их безопасность. Дети – наше будущее, и нет ничего важнее, чем обеспечить им безопасную и счастливую жизнь... Мы обращаемся к вам с просьбой: поставьте блокираторы на окна. Эти простые устройства могут спасти жизни наших детей, предотвратив их случайное выпадение. Убедитесь, что окна в вашем доме надежно закрыты и недоступны".Насымжан Оспанова

Также, по ее словам, никогда не нужно оставлять детей без присмотра.

"Один миг невнимательности может обернуться трагедией. Нужно быть внимательными, чтобы оберегать наших малышей, чтобы их радостный смех и беззаботные игры всегда наполняли наши дома счастьем и любовью. Берегите своих детей. Пусть их детство будет наполнено безопасностью и заботой, которую они заслуживают", – заключила Насымжан Оспанова, обращаясь к родителям.

Ранее корреспондент Zakon.kz побеседовал с экспертами и узнал, как обезопасить свое чадо от выпадения из окон.

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