В Шымкенте появится новый парк

В микрорайоне "Шымсити" Шымкента появится новый современный парк. Об этом заявил глава города Габит Сыздыкбеков, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник уточнил, что площадь парка составляет 45 га.

После посещения объекта Сыздыкбеков отметил, что работы ведутся интенсивно, на данный момент строительство завершено на 80% и объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

"Парк рассчитан на семейный отдых, на его территории предусмотрены 40 детских игровых площадок. Объект к тому же станет комфортным местом для активного отдыха и занятий спортом. Планируется строительство 19 спортивных площадок, на участке протяженностью 2,8 км расположится велодорожка, предусмотрены и беговые дорожки". Габит Сыздыкбеков

Кроме того, особое внимание уделено озеленению: на 128 036 м² будет высажено более 5 тысяч саженцев деревьев и около 7 тысяч цветов.

"Новый парк станет любимым местом горожан, где они смогут с пользой провести время, отдохнуть и насладиться красотой природы". Габит Сыздыкбеков

В начале 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района заявил о начале строительства нового парка в мкр. Кемел.