Без воды и обуви: пастух на два дня пропал в степи Жамбылской области

Спасатели нашли пропавшего пастуха в Жамбылской области, поиски которого продолжались два дня, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Сарысуском районе, где 27 мая 55-летний местный житель выехал на лошади на выпас скота и не вернулся. Сообщение о его пропаже поступило в ДЧС спустя время.

В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и жители района. Также использовались беспилотники, кинологические расчеты и спецтехника МЧС.

Накануне удалось обнаружить лошадь и скот, однако сам мужчина найден не был. Поиски продолжались в круглосуточном режиме.

Сегодня пастуха обнаружили в степи примерно в семи километрах от села Актогай. Мужчина был сильно утомлен, испытывал жажду и находился без обуви, однако его состояние оценивается как удовлетворительное – медицинская помощь ему не потребовалась.

Поисково-спасательная операция завершилась благополучно благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб.

