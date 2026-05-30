Происшествия

Без воды и обуви: пастух на два дня пропал в степи Жамбылской области

Без воды и обуви: пастух два дня пропал в степи Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 11:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели нашли пропавшего пастуха в Жамбылской области, поиски которого продолжались два дня, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Сарысуском районе, где 27 мая 55-летний местный житель выехал на лошади на выпас скота и не вернулся. Сообщение о его пропаже поступило в ДЧС спустя время.

В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов и жители района. Также использовались беспилотники, кинологические расчеты и спецтехника МЧС.

Накануне удалось обнаружить лошадь и скот, однако сам мужчина найден не был. Поиски продолжались в круглосуточном режиме.

Сегодня пастуха обнаружили в степи примерно в семи километрах от села Актогай. Мужчина был сильно утомлен, испытывал жажду и находился без обуви, однако его состояние оценивается как удовлетворительное – медицинская помощь ему не потребовалась.

Поисково-спасательная операция завершилась благополучно благодаря скоординированным действиям всех задействованных служб.

Ранее сообщалось, что иностранный студент отстал от туристической группы и уснул в горах Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
