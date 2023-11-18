Гранты на обучение в университетах США получила школьница из Кокшетау

Три престижных университета США пригласили ученицу 11 класса кокшетауской школы Алину Айкын на учебу и выделили на это гранты и стипендии, передает Zakon.kz.

Поступить в три университета США и выиграть стипендии и гранты на общую сумму $260 000 удалось ученице 11 класса Алине Айкын из Кокшетау. Школьница признает, что для этого много училась и вела активную внешкольную жизнь. Кроме того, девочка усердно учила английский язык, передает 716kz.

"Также несколько месяцев занималась волонтерством в международной программе "Инклюзивная Академия", где преподавала английский язык детям с ограниченными возможностями (с аутизмом, ДЦП и т.д.). Но мой изначальный путь в сферу волонтерского движения начался в волонтерском центре "Феникс", там я помогала в организации республиканских чемпионатов и турниров, проходила обучение для волонтеров от республиканских организаций, ходила на субботники и помогала во многих организационных моментах на мероприятиях. А также проходила стажировку в крупной компании в сфере маркетинга и международных отношений", – говорит школьница.

После успешной сдачи экзаменов на знание английского и тщательного составления портфолио, школьница получила предложения на поступление в три престижных вуза США. Это глобальный исследовательский университет, признанный лучшим национальным университетом первого уровня в США во Флориде, Duquesne University в Пенсильвании и Assumption University входит в список "Лучшие колледжи Америки" от Forbes, расположенный в Массачусетс.

Ранее ученица 11 класса школы Арыси, Шапагат Сеилхан, показала высокие баллы при сдаче экзамена на знание английского языка и получила приглашение на обучение из 21 университета разных стран.