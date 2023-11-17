Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие трое суток – с 18 по 20 ноября 2023 года. Они заявили, что зима близко, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни под влиянием ложбины активного северного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, на большей части Казахстана:

18 ноября ожидаются осадки на северо-западе, севере,

19 ноября прогнозируются сильные осадки (дождь с переходом в снег) на востоке страны,

19-20 ноября пройдут сильные осадки (дождь и снег) на юге, юго-востоке страны.

"Наряду с обильными осадками на северо-западе, севере республики ожидаются гололедные явления, метель. К концу периода ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на большей части Казахстана", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ожидается понижение ночных и дневных температур:

на северо-западе в ночные часы до -3-13°С, днем до -7+5°С,

на севере, в центре, востоке ночью до -8-16°С, днем до -2-10°С,

на юге в ночные часы до -3+7°С, днем до +5+15°С,

на юго-востоке ночью до -6+6°С, днем до -5+13°С.

"По республике ожидаются усиление ветра до 15-29 м/с и туманы", – добавили синоптики.

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