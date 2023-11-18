В Семее открыли обновленный Арбат для прогулок горожан
На церемонии открытия вместе с акимом Семея Нурболом Нурсагатовым, представителями городской интеллигенции и школьниками побывал корреспондент Zakon.kz.
В Семее тоже есть свой Арбат – пешеходная зона в центре города, где до недавнего времени было лишь несколько лавочек да парочка крошечных цветочных клумб. Обустройство пешеходной зоны ограничилось установкой запрещающих знаков для движения автотранспорта и дополнительными светильниками.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
В 2023 году было принято решение не только обновить пешеходную зону, превратив ее в место отдыха и осуществления творческих идей, но и значительно продлить саму территорию Арбата: от перекрестка ул. Жамакаева до самой набережной. Отметим, что до начала реконструкции сам Арбат занимал лишь часть ул. Мәңгілік Ел, простраство одного небольшого квартала.
Однако осуществить все задуманное в один год не удалось. И причиной тому стало не отсутствие средств, а желание не только благоустроить новое общественное пространство в центре Семея, но и перед тем, как разбить новые клумбы и установить лавочки, проложить под землей новые подземные коммуникации.
Так, в течение всего лета вдоль улицы Мәңгілік Ел шли работы по реконструкции коммунальных сетей. И как только участок освобождался после реконструкции, сюда тут же приходили новые рабочие бригады для того, чтобы навести чистоту и красоту.
"Постепенно все участки "Арбата" будут завершаться. Дело в том, что прежде чем благоустраивать территорию по этой улице, мы решили провести полную замену сетей водопровода. Поэтому и пришлось открытие всей зоны нового общественного пространства отложить на какое-то время", – пояснил в одном из интервью аким Абайской области Нурлан Уранхаев.
Нынешней осенью для отдыха семейчан благоустроили два участка на Арбате: в его начале и конце. Центральная же часть пешеходной зоны будет благоустраиваться уже в будущем году. И это будет зона не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Но только с односторонним движением. Она будет открыта только по рабочим дням, а в субботу и воскресенье весь Арбат будет в распоряжении прогуливающихся пешеходов.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
Церемония открытия одной из первых зон Арбата началась с возложения цветов к памятнику Алихана Бокейханова – главного объекта Арбата. Памятник Алихана Бокейханова, лидера движения "Алаш", стал местом притяжения многих семейчан. Здесь в День памяти жертв политических репрессий горожане вспоминают тех, кто заплатил жизнью и свободой за свои убеждения или был просто оболган подлыми доносами. Среди них одними из первых пали головы именно членов партии "Алаш" – цвета казахской интеллигенции начала ХХ века.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
Ну а после возложения цветов торжественно разрезали красную ленточку, ознаменовав открытие обновленного общественного пространства.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
Кстати, Нурлан Уранхаев приоткрыл тайну, рассказав, что в скором времени одна из компаний собирается продолжить ул. Мәнгілік Ел, построив пешеходный мост, соединяющий правый берег с островом Бейбітшілік.
На острове тоже начнутся преобразования. Во-первых, здесь в скором времени стартует строительство детской железной дороги протяженностью 4 км, а также будут продолжены работы по созданию этноаула. Здесь уже есть ханская казахская юрта и роскошное деревянное татарское подворье, подаренное Семею жителями Татарстана в прошлом году. Чтобы в этноауле появились домики других этносов, ведутся переговоры с консульствами и посольствами этих стран, а также этнокультурными центрами областного Дома дружбы.