Город-сад: в Семее разбивают парки и создают пешеходные зоны

Детские площадки и спорткомплексы, обновленные дворовые территории и асфальтированные дороги, качели и гамаки, турники и скамейки, уютные парки и семейные ресторанчики, уличное освещение и целые пешеходные зоны – вот далеко не все, что ждет своего открытия буквально через несколько дней.

Готовность объектов благоустройства вместе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым осмотрел и корреспондент Zakon.kz.



Только в Семее в текущем году средним ремонтом дорог было охвачено 60 км дорог. А это 40 городских улиц. Такого объема по ремонту дорог в городе еще не бывало. Всего же на ремонт дорог в Семее в текущем году было выделено 3,2 млрд тенге.

Если говорить в масштабах Абайской области, то средний ремонт был произведен на 362 км дорог областного и районного значения на общую сумму 16 млрд тенге.

Приводятся в порядок подземные переходы. Из восьми подземных переходов Семея в трех не только провели капитальный ремонт, восстановили освещение и установили видеонаблюдение, но и украсили стены тематическими муралами. В остальных подземках был проведен капитальный ремонт, а вот декоративное украшение и видеофиксация будут сделаны в будущем году.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева

Одна беда – не все семейчане ценят все, что сегодня делается для города и его жителей. Так, например, когда был отремонтирован первый подземный переход, в туже ночь какие-то хулиганы раскурочили все фонари. Пришлось в срочном порядке делать заново, а заодно и устанавливать видеокамеры для охраны общественного порядка.

"Все, что делается, это, в первую очередь, для удобства горожан, их комфортной жизни. Так что давайте ценить и беречь наш город", – призвал земляков Нурлан Уранхаев.

Преображаются в городе и дворовые территории. Только в текущем году ремонт и благоустройство было проведено в 72 дворах города. На будущий год запланировано еще не менее ста дворовых территорий.

Один из них вместе с представителями средств массовой информации осмотрел аким Абайской области. Большой двор, по ул. Безымянная, 2, Островского, 5 и Кустанайская, 79 объединяющий сразу четыре КСК и восемь многоквартирных домов, будет включен в план региональной программы "Мой двор" на будущий год.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева

"Мы призываем жителей многоквартирных домов проявлять инициативу и подавать заявки на участие в программе реконструкции дворов. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Чем активнее вы будите. Тем скорее ваш двор обретет современный вид и станет уютным", – отметил Нурлан Уранхаев.

Вопросы благоустройства – это еще и борьба с несанкционированной уличной торговлей. В Семее, где начитывается около 30 тыс. индивидуальных предпринимателей, вопрос уличной торговли – один из самых актуальных. Для одних – это единственный источник дохода. Для других – постоянный предмет критики, поскольку уличные торговцы в разных частях города буквально захватили несколько улиц и площадей, и горожанам практически невозможно свободно передвигаться.

"В этом году мы взялись за ул. Чехова в районе рынка. Там сейчас убрали навесы и непонятные конструкции. Но торговля продолжается. Понимаю, не все сразу можно сделать. Но мы на этом не остановимся. Все центральные улицы будут приведены в порядок. А предпринимателям будут предложены альтернативные места для торговли", – проинформировал аким Абайской области.

Первые плоды этой работы семейчане увидят уже на днях. На территории Центрального парка будут полностью обновлены все цветочные павильоны. Вместо разномастных киосков, протянувшихся на целый квартал по ул. Дулатова, будут стоять современные дизайнерские цветочные бутики.

И все же главными сюрпризами осени для Семея станет открытие подмостового пространства и парка в левобережной части города, сквер по ул. Жамакаева и частично пешеходный "Арбат" по ул. Мәнгілік Ел от угла ул. Жамакаева до набережной Иртыша.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева

Как рассказывает заместитель директора ТОО "Семдортехника" Геннадий Пьянов, их компании понадобилось всего лишь 35 дней, чтобы обустроить первую зону подмостового пространства. Здесь построены баскетбольное и футбольное поле с трибунами для болельщиков, два фут-корта, детская игровая площадка и многое другое.



И когда основные работы по обустройству зоны подошли к концу, было принято решение привести в порядок всю зону набережной под подвесным мостом. Планировалось разбить современный парк: уютное место для неспешных прогулок и семейного отдыха.

"Зона активного отдыха и парк на набережной левого берега охватил площадь в 5 га. Мы полностью очистили территорию от мусора и постарались превратить эту зону в "живое" пространство, наполненное зеленью, светом, уютными лавочками в тени раскидистых деревьев", – пояснил Геннадий Пьянов.

По его словам, для обустройства парка потребовалось 6812 кустарников и многолетних цветов и 314 деревьев. Все растения были привезены из Алматы, в том числе и взрослые рябины, березы, липы, ели, пихты и туя. Ландшафтный дизайнер, специально приглашенный для этого проекта, постарался воссоздать здесь уголок алматинского высокогорья, с учетом особенностей климата Семея, конечно.

Уже через несколько дней подмостовая зона будет торжественно открыта для всех семейчан и гостей города.

Также несколько дней до открытия осталось и на первом участке пешеходного "Арбата" в Семее, который протянется через весь центр до самой набережной. Кстати, Нурлан Уранхаев приоткрыл тайну, рассказав, что в скором времени одна из компаний собирается продолжить ул. Мәнгілік Ел, построив пешеходный мост, соединяющий правый берег с островом Бейбітшілік.

Кстати, на острове тоже начнутся преобразования. Во-первых, здесь в скором времени стартует строительство детской железной дороги протяженностью 4 км, а также будут продолжены работы по созданию этноаула. Здесь уже есть ханская казахская юрта и роскошное деревянное татарское подворье, подаренное Семею жителями Татарстана в прошлом году. Чтобы в этноауле появились домики других этносов, ведутся переговоры с консульствами и посольствами этих стран, а также этнокультурными центрами областного Дома дружбы.

В настоящее время на "Арбате" кипит работа. Завершается установка скамеек и малых архитектурных форм, достраивается небольшой буфет и теплый туалет, завершается укладка дорожек современной брусчаткой. Кроме того, на "Арбате" забьют сразу два фонтана и будут проходить уличные концерты на площадке амфитеатра.

"Постепенно все участки "Арбата" будут завершаться. Дело в том, что прежде, чем благоустраивать территорию по этой улице, мы решили провести полную замену сетей водопровода. Поэтому и пришлось открытие всей зоны нового общественного пространства отложить на какое-то время", – пояснил глава Абайской области.

А вот по ул. Жамакаева обновленный сквер уже заполнен детьми и молодежью – школьниками и студентами учебных заведений, расположившихся неподалеку от парковой зоны. Молодые люди уже успели оценить и качели в виде плетеных гамаков, и уютные скамейки, и воркаунт-площадки. Детям же больше нравятся горки и качели.

Преображение коснулось в Семее и дачных массивов, которые давно по факту превратились в городские окраины. Так, по многочисленным просьбам жителей, акимат Семея разработал планы развития дачных массивов "Бобровка" и "Мурат", где отражены основные вопросы по благоустройству, ремонту дорог и уличному освещению.

"Главный вопрос – это обеспечение жителей дачных массивов качественной электроэнергией. Те электрические сети, что находятся на балансе садоводства, уже не выдерживают нагрузки всех домов. Поэтому были разработаны проекты по строительству электрических сетей и трансформаторных подстанций", – пояснил аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Ну а для местной детворы в поселке Бобровка уже заканчиваются работы по строительству детской и спортивной площадок.