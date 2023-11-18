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Двое несовершеннолетних сестер пропали в Актюбинской области

Без вести пропавших несовершеннолетних, 2009 и 2010 годов рождения, ищут полицейские Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Пропавшие Назым Калиева, 01.04.2009 г.р, и Диляра Калиева, 11.08.2010 г.р, проживающие в еле Бескудук, Хобдинского района.

  • Назым Калиева - на голове имеется платок, возможно коричневого цвета, коричневая куртка до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения.
  • Диляра Калиева - куртка бежевого цвета до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы каре, смуглая, рост примерно 160-173 см, худощавого телосложения.

У обеих на руках имеются рюкзаки.

На поиски без вести пропавших несовершеннолетних задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.

Всех, кто владеет какой-либо информацией просят сообщить по телефонам "102" или 8-776-546-66-66

Сутки ищут пропавшую 7-летнюю девочку павлодарские полицейские. Она вышла из дома и пропала. Заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15.

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