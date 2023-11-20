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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау Фото: freepik
Синоптики сообщили, что 20 ноября в понедельник в Караганде, Темиртау прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Елена Вебер
Казахстан Караганда Темиртау
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