В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормового предупреждения по территории Казахстана на 20 ноября. По прогнозам синоптиков, на большей части республики будет туман и шквалистый ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"Большая часть территории РК будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, где ожидается погода без осадков. Лишь на запад, крайний восток, юго-восток и на горные районы юга страны окажет влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, вызывая осадки (дождь, снег), на юго-востоке республики ночью временами сильные осадки. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра на западе, северо-западе РК с порывами до 23-28 м/с, гололед". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области и в областном центре Караганде ожидается туман.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер 18 м/с. В Жезказгане ожидается туман.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с, порывы на юге области до 23 м/с. Уральск: ночью и утром ожидается туман. Ветер в городе 18 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с, днем на западе, в центре области порывы 25 м/с. В Актобе ожидается гололед. Ветер 15-20 м/с.

На западе, юге и севере Атырауской области ожидается ветер до 23-28 м/с. В Атырау прогнозируют ветер до 25 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается туман.

В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер 23-28 м/с. В Актау ожидается ветер, ночью порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер, днем на большей части области и в городе Кызылорде порывы достигнут 15-20 м/с.