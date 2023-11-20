Билеты на поезда подешевели в шести регионах Казахстана

Для жителей шести регионов Казахстана путешествия по железной дороге в 2023 году стали дешевле. Значительнее всего цены на билеты упали в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 20 ноября, в октябре 2023 года цены на железнодорожные билеты в шести регионах Казахстана упали в цене по сравнению с октябрем 2022-го. Путешествия на поезде стали доступнее всего для жителей Жетысуской области (-10,4%). Также в список регионов, где подешевели билеты, вошли:

Восточно-Казахстанская область (-6,7%);

Атырауская область (-5,7%);

Шымкент (-5,1%);

Алматинская область (-2,4%);

Кызылординская область (-1%).





Инфографика Energyprom.kz

Между тем в целом по стране цены на услуги железнодорожного пассажирского транспорта выросли на 7,9% за год. В нескольких регионах билеты на поезд сильно подорожали – в том числе в Мангистауской области (+35,5%), Алматы (+22%) и Северо-Казахстанской области (+20,2%).



С января по октябрь 2023 года по железной дороге в Казахстане перевезли 16,6 млн пассажиров. Это на 2,2% больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на поездах путешествовали жители Астаны (4,6 млн человек, +17,3% за год).

Ранее сообщалось, что в Алматинской области начали строить железную дорогу в обход Алматы.