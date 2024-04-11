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Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат

Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:13 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 11 апреля 2024 года, назвали размеры пособия, которое получают многодетные семьи, сообщает Zakon.kz.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

По данным Минтруда, размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

С начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 577,4 тыс. семей на общую сумму 116,6 млрд тенге, в том числе за март данный вид пособия получили 583,1 тыс. семей на общую сумму 39,4 млрд тенге.

"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В феврале 2024 года государственное пособие по многодетности получили 577,3 тыс. семей на общую сумму 39 млрд тенге. Подробности по ссылке.

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