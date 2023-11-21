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Постоянные опоздания и плохой сервис: Смаилов поручил разобраться с жалобами казахстанцев на поезда

Смаилов поручил разобраться с жалобами казахстанцев на плохое состояние поездов Фото: rail-news.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 21 ноября отметил, что казахстанцы обоснованно жалуются на систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса и плохое состояние пассажирских вагонов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов указал на высокий износ подвижного состава и магистральных сетей – он достигает порядка 60%. Это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги.

"Имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта. Поэтому необходимо создать для бизнеса "одно окно" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно", – отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, у граждан Казахстана также много нареканий к деятельности КТЖ.

"Это и систематические опоздания поездов, и отсутствие должного сервиса, и состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Все это негативно сказывается на развитии всей экономики", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи премьер поручил министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, фонду "Самрук-Казына" и "КТЖ" до конца года проработать вопрос об упрощении процедур оформления и прохождения грузов. Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в два раза.

Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" и "КТЖ" глава правительства также поручил активизировать обновление подвижного состава и снизить уровень износа до 40% к 2029 году. Кроме того, он распорядился обеспечить качественный сервис и своевременность оказания услуг.

6 сентября депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев раскритиковал работу национального перевозчика "Казахстан темир жолы". По его словам, состояние парка железнодорожных вагонов Казахстана не выдерживает критики: в вагонах не работают кондиционеры, не открываются окна, а по стенам бегают тараканы.

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