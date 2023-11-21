Новый автобусный маршрут появится в Астане
Фото: автопарк №1
В Астане 23 ноября запускается новый маршрут № 84 сообщением "Жилой комплекс "Дәстүр" – "улица К. Рыскулбекова", сообщает Zakon.kz.
По информации CTS, маршрут будут обслуживать 10 автобусов. Курсировать они будут через новый мост по проспекту Тәуелсіздік.
"Это позволит обеспечить транспортную связь между ЖК "Дәстүр" и ул. К. Рыскулбекова, повысит транспортное обслуживание жилых комплексов расположенных по проспектам Улы дала, Р. Кошкарбаева, улицам Ж. Нажимеденова, ул. А. Байтурсынова, ул. К. Рыскулбекова", – рассказали в акимате.
Отмечается, что это снизит загруженность действующих маршрутов №№ 14, 32, 49, 50, 56.
Ранее в Минтруда прокомментировали неудобные автобусы в Астане.
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