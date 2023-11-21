Участок улицы Байзакова перекроют из-за недобросовестного подрядчика в Алматы

С 23:00 21 ноября до 6:00 22 ноября на участке улицы Байзакова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека планируется провести средний ремонт дорожного полотна, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления городской мобильности Алматы, в августе 2023 года подрядная организация ТОО "Dauren Build", выигравшая конкурс, отфрезеровала существующее дорожное покрытие на участке улицы Байзакова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека и после этого не выполнила обратную укладку верхнего слоя асфальта на данном участке.

"Дорожно-ремонтные работы были приостановлены подрядной организацией на срок более 20 дней без согласования с заказчиком. Заказчиком неоднократно были направлены письма о возобновлении ремонтных работ. Однако работы были возобновлены только в октябре 2023 года". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Также сказано, что Службой технического надзора были выявлены значительные замечания, допущенные при производстве работ, которые не устранены до сегодняшнего дня.

"Поэтому договор был расторгнут и материалы направлены в суд о признании ТОО "Dauren Build" недобросовестным участником госзакупок. В целях обеспечения безопасности дорожного движения ремонтные работы будут проводиться несколькими подрядными организациями в рамках социальной ответственности бизнеса". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Последний раз в городе перекрывали дороги из-за марафона, который состоялся 12 ноября 2023 года.