Штраф до 86 тыс. тенге: полиция Астаны выступила со срочным предупреждением к водителям
В Департаменте полиции (ДП) столицы напомнили, что за использование летней резины зимой предусмотрена административная ответственность по статье 590 КоАПРК в виде штрафа от 21 625 до 86 500 тенге.
"Согласно требованиям законодательства РК, с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей и легких грузовиков без зимних шин запрещена. Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах", – говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что в Астане похолодание и гололед нередко наступают раньше календарной зимы, поэтому водителям рекомендуют не откладывать замену шин до декабря.
ДП также призвал проверить техническое состояние транспорта, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и избегать резких маневров.
Несвоевременная замена шин грозит не только штрафом, но и риском быть не допущенным на трассу. Так, на республиканских трассах Акмолинской области из-за непогоды полицейские уже развернули более 700 автомобилей на летней резине.