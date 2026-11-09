Штраф до 86 тыс. тенге: полиция Астаны выступила со срочным предупреждением к водителям

Полиция Астаны 9 ноября 2026 года в связи с ожидаемым ухудшением погоды призвала автомобилистов своевременно заменить летние шины на зимние, а также предупредила о возможных штрафах, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции (ДП) столицы напомнили, что за использование летней резины зимой предусмотрена административная ответственность по статье 590 КоАПРК в виде штрафа от 21 625 до 86 500 тенге.

"Согласно требованиям законодательства РК, с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация легковых автомобилей и легких грузовиков без зимних шин запрещена. Зимняя резина должна быть установлена на всех колесах", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что в Астане похолодание и гололед нередко наступают раньше календарной зимы, поэтому водителям рекомендуют не откладывать замену шин до декабря.

ДП также призвал проверить техническое состояние транспорта, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и избегать резких маневров.

Несвоевременная замена шин грозит не только штрафом, но и риском быть не допущенным на трассу. Так, на республиканских трассах Акмолинской области из-за непогоды полицейские уже развернули более 700 автомобилей на летней резине.