Как хотят изменить постановку в очередь на жилье для казахстанцев

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 22 ноября одобрили в первом чтении проект закона, в котором предлагают увеличить срок отсутствия жилья для постановки в очередь нуждающихся в жилище до 10 лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики" представил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

По его словам, документ разработали, чтобы усовершенствовать законодательство в сфере жилищных отношений и создать полноценный институт развития на базе "Отбасы банка".

В первую очередь документ предусматривает передачу функций.

"По действующему законодательству акиматы осуществляют функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилища. В рамках законопроекта предлагается передать в "Отбасы банк" вышеизложенные функции местных исполнительных органов. При этом обеспечение жильем очередников путем строительства и приобретения жилья остается в компетенции местных исполнительных органов. В этой связи предусматривается преобразование "Отбасы банка" в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять передаваемые функции", – сказал министр.

Законопроект также предусматривает, что "Отбасы банк" выведут из системы банков второго уровня. Это закономерно повлечет его исключение из системы гарантирования депозитов согласно действующему законодательству.



В связи с этим в проекте закона есть норма, которая отмечает, что сохранность вкладов, размещенных в "Отбасы банке", будет гарантировать государство (в размере и порядке, определяемом правительством РК по аналогии с АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов", то есть не более 20 млн тенге по депозитам жилищно-строительных сбережений в национальной валюте).

Документ также совершенствует механизм ведения очередности нуждающихся в жилище.



"В соответствии с новым механизмом раздельные списки очередников местных исполнительных органов (646 тыс. человек) передадут в "Отбасы банк" без изменений. Следовательно, постановку на учет в текущую базу прекратят. На базе "Отбасы банка" будет создан Центр обеспечения жильем, в котором все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям смогут встать на учет. На каждую заявку будут формировать цифровой портрет семьи. Цифровой портрет семьи будет раскрывать доходы, имущества и активы, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильем будет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных", – пояснил Канат Шарлапаев.

Создание центра, по его словам, позволит применять принцип "одного окна". Следовательно, отпадет необходимость обращаться в несколько инстанций для:

подтверждения статуса нуждающегося в жилье;

постановки в очередь;

обращения в банк для получения ипотеки.

Кроме того, в предлагаемой новой модели распределение жилья среди нуждающихся будут осуществлять в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Таким образом, принцип даты постановки позволит обеспечить справедливое распределение жилья среди всех нуждающихся граждан.

"В зависимости от уровня доходов очереднику будут предоставлять меры государственной поддержки в виде субсидирования арендной платы, арендного жилья либо льготных ипотечных займов (в размере 2-5% годовой ставки). Более того, одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних пяти лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников", – отметил министр промышленности и строительства.

Также предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал с публикацией актуализированных списков на интернет-ресурсе "Отбасы банка".

"Стоит отметить, что на сегодня данная работа акиматами проводится всего один раз в год. На сегодня нашим министерством совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведен анализ действующей базы очередников на предмет соответствия требованиям законодательства. Так, по предварительным данным, из 646 тыс. граждан 232 тыс. очередников подлежат снятию с учета (96,1 тыс. имели жилье за последние пять лет, 533 – не имеют гражданства РК, у 91,4 тыс. место регистрации (прописка) не совпадает с регионом, где они состоят в очереди, 29 тыс. – без прописки и 15,6 тыс. числятся умершими). Это показывает, что местные исполнительные органы данную работу ранее проводили ненадлежащим образом. На сегодня акиматы совместно с министерством уже начали работать в этом направлении. С 1 августа 2023 года по настоящее время с очереди сняли 21 607 граждан (ветераны ВОВ – 5, дети-сироты – 1045, многодетные семьи – 3539, СУСН – 7936, госслужащие и бюджетники – 9002, граждане с аварийным жильем – 80)", – подчеркнул Канат Шарлапаев.

В законопроекте также предлагают пересмотреть действующие льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан. При этом в действующем законодательстве предусмотрено первоочередное право на получение жилища.

На сегодня первоочередное право в совокупности имеют порядка 176 тыс. очередников:

ветераны ВОВ – 51 человек;



дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 62,6 тыс. человек;

многодетные матери и многодетные семьи – 113,3 тыс. человек.

"Согласно действующему законодательству, при распределении жилищ большая их часть предоставляется гражданам, имеющим такое приоритетное право, вне зависимости от даты постановки на учет. Это вызывает недовольство и социальную напряженность среди других категорий социально уязвимых слоев населения (лица с инвалидностью I и II групп, семьи, имеющие детей с инвалидностью, вдовы). Для нивелирования данных рисков в рамках законопроекта указанные приоритеты пересмотрят. Это связано с внедрением принципа распределения жилья по дате постановки на учет, который позволит обеспечить справедливое распределение жилья среди всех категорий социально уязвимых слоев населения", – резюмировал Канат Шарлапаев.

В рамках законопроекта для улучшения жилищных условий граждан предусмотрены следующие дополнительные меры:

сохранение очередности многодетных семей; неполных семей; семей, имеющих детей с инвалидностью; детей-сирот в случае изменения их статуса в связи с достижением совершеннолетия либо смерти;

обеспечение жилищем (местными исполнительными органами) семей лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, не позднее одного года;

выделение дополнительной комнаты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 23 законодательных акта, в том числе в Гражданский, Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный и Бюджетный кодексы, а также в Законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан", "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", "Об информатизации", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан".

Законопроект направлен на:

определение перечня мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, а также определение критериев нуждаемости в жилище;

совершенствование механизма ведения очередности нуждающихся в жилище;

преобразование АО "Отбасы банк" в национальный институт развития и передачу ему функций местных исполнительных органов по постановке, учету и распределению жилищ;

формирование, ведение, мониторинг и актуализацию "Отбасы банком" электронной базы "Центр обеспечения жильем";

уточнение компетенций правительства и уполномоченного органа по совершенствованию сферы жилищных отношений;

введение нормы об обеспечении жилищем не позднее одного года семей лиц, погибших при исполнении государственных обязанностей, воинской службы и охраны правопорядка, а также при спасении человеческой жизни;

законодательное закрепление защиты субсидий по арендным платежам граждан, нуждающихся в жилище, от обращения взыскания и ограничения их распоряжением;

совершенствование норм по деятельности органов управления объектом кондоминиума.

Ранее в Казахстане обновили правила предоставления жилищной помощи.