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Сильный ветер обрушится на Астану

Сильный ветер обрушится на Астану Фото: pixabay
22 ноября 2023 года столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям призвал жителей Астаны соблюдать меры безопасности. В мегаполисе ожидают сильный ветер и гололед, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении горожан и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице во избежание несчастных случаев.

"По данным РГП "Казгидромет", сегодня, 22 ноября в Астане ожидается ветер с порывами 16-21 м/с. На 23 ноября прогнозируют гололед и порывы ветра 15-20, а временами 23-28 м/с. Спасатели просят горожан проявлять осторожность на улице, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить в экстренные службы по телефону 112. Быть предельно внимательными, особенно при пересечении улиц, а также соблюдать правила поведения при гололеде призывают школьников".Пресс-служба акимата Астаны

Также сказано, что все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Кроме того, Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области просит автовладельцев воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.

Из-за ухудшения погодных условий (дождь, гололед, порывистый ветер) закрыто движение для всех видов транспортных средств на участках а/д республиканского значения:

  1. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 (гр.Костанайской области-п.Сурган).
  2. А/д "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 0-82 (г.Жаксы-п.Бузулук).
  3. А/д "Жезказган-Петропавловск" км 337-569 (гр.СКО-гр.Костанайской область).
  4. А/д "Екатеринбург-Алматы" км 856-1003 (гр.СКО-г.Атбасар).
  5. А/д "Екатеринбург-Алматы" км 1003-1128 (г.Атбасар-п.Астраханка).
  6. А/д "Кокшетау-Атбасар" км 49-184 (п.Зеренда-г.Атбасар).

Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана из-за ветра закрыты дороги.

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