Сколько казахстанцев остаются на территории сектора Газа

Первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров в кулуарах Мажилиса 22 ноября рассказал, сколько еще казахстанцев остаются на территории сектора Газа и почему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Умаров сообщил, что на момент эвакуации был 161 казахстанец в секторе Газа.

"99 изъявили желание вылететь, мы им предоставили такую возможность. Ряд наших граждан, 17 человек плюс члены их семей решили отказаться от эвакуации по разным причинам. Те, кто был согласен, мы вывезли. Наша работа продолжается в этом вопросе. Те граждане, которые в будущем будут изъявлять желание вылететь, мы будем с ними работать. Есть граждане, у которых есть билеты, которые бы хотели вылететь, наши представительства в Египте, Иордании, Израиле работают с ними", – заявил он.

При этом он сообщил, что в ближайшее время эвакуационных рейсов не ожидается.

"Те люди, которые нуждались, они вывезены. Сегодня они размещены на территории Казахстана, все процедуры необходимые проходят. 17 человек, граждан Казахстана, решили отказаться от эвакуации. В принципе там около 60 человек. Но есть члены семьи, которые являются гражданами Палестины. Есть также те, которые рассматриваются как высококвалифицированные врачи. Их, естественно, пока не выпускают с этой территории, потому что они необходимы там. Мы работаем с теми, которых мы можем вывезти с учетом того списка, который мы подаем и разрешением, которое дается как правительством Египта, так правительством Израиля", – резюмировал вице-министр.

13 ноября началась эвакуация казахстанцев из сектора Газа.

15 ноября через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

