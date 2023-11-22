Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько казахстанцев остаются на территории сектора Газа

Сколько казахстанцев остаются на территории сектора Газа Фото: wikimedia
Первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Умаров в кулуарах Мажилиса 22 ноября рассказал, сколько еще казахстанцев остаются на территории сектора Газа и почему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Умаров сообщил, что на момент эвакуации был 161 казахстанец в секторе Газа.

"99 изъявили желание вылететь, мы им предоставили такую возможность. Ряд наших граждан, 17 человек плюс члены их семей решили отказаться от эвакуации по разным причинам. Те, кто был согласен, мы вывезли. Наша работа продолжается в этом вопросе. Те граждане, которые в будущем будут изъявлять желание вылететь, мы будем с ними работать. Есть граждане, у которых есть билеты, которые бы хотели вылететь, наши представительства в Египте, Иордании, Израиле работают с ними", – заявил он. 

При этом он сообщил, что в ближайшее время эвакуационных рейсов не ожидается.

"Те люди, которые нуждались, они вывезены. Сегодня они размещены на территории Казахстана, все процедуры необходимые проходят. 17 человек, граждан Казахстана, решили отказаться от эвакуации. В принципе там около 60 человек. Но есть члены семьи, которые являются гражданами Палестины. Есть также те, которые рассматриваются как высококвалифицированные врачи. Их, естественно, пока не выпускают с этой территории, потому что они необходимы там. Мы работаем с теми, которых мы можем вывезти с учетом того списка, который мы подаем и разрешением, которое дается как правительством Египта, так правительством Израиля", – резюмировал вице-министр.

13 ноября началась эвакуация казахстанцев из сектора Газа.

15 ноября через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

Читайте также

Эдуард Полетаев: Процесс построения Нового, Справедливого Казахстана не закончен
Эдуард Полетаев: Процесс построения Нового, Справедливого Казахстана не закончен
Расследование Антикора прокомментировали в QazaqGaz
Расследование Антикора прокомментировали в QazaqGaz
Все пригородные маршруты временно закрыли в Астане
Все пригородные маршруты временно закрыли в Астане
Мадина Мамырханова
МИД РК Казахстан Сектор Газа
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Бразилия-Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Бразилия – Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления