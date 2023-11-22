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В Астане школьников второй смены отпустят раньше домой

В Астане школьников второй смены отпустят домой раньше Фото: Zakon.kz
Жителям столицы Казахстана 22 ноября 2023 года из-за непогоды приходится принимать меры предосторожности. Кроме того, школьники уйдут домой раньше положенного времени, сообщает Zakon.kz.

Сегодня утром, 22 ноября, к астанчанам уже обращался Департамент по чрезвычайным ситуациям. Теперь с заявлением выступило Управление образования.

"Уважаемые родители и ученики! С учетом погодных условий принято решение сократить время уроков второй смены до 35 минут. По окончании занятий детей по возможности необходимо встретить родителям или законным представителям. В соответствии с действующими правилами дождь и гололед не являются основанием для отмены занятий".Пресс-служба Управления образования Астаны

Также сказано, что каждый родитель вправе не отправлять ребенка в школу, предварительно уведомив об этом классного руководителя.

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Кроме того, как сообщили в Городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, в связи с резким ухудшением погоды в столице Казахстана на время отменили все пригородные автобусные маршруты.

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