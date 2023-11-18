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Незаконно построенный на побережье дом снесли в Актау

Незаконно построенный на побережье дом снесли в Актау Фото: скриншот с видео
Таунхаус, незаконно отстроенный на морском побережье в Актау, снесли по решению суда местные власти, сообщает Zakon.kz.

Без разрешительных документов построили трехэтажный дом в жилом массиве "Приморский-1" на побережье Каспийского моря в Актау. Нарушение выявили сотрудники Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области при проведении внеплановой проверки, передает 24kz.

Власти выдали застройщику предписание, которое обязывает его приостановить застройку для получения необходимых разрешений. Но предприниматель проигнорировал требования закона, после чего акимат пригнал к месту строительства спецтехнику для сноса здания.

"Мы направили в судебные органы исковое заявление о сносе этого незаконного сооружения. Суд первой инстанции его удовлетворил. Апелляционное решение суда вступило в законную силу. В отношении застройщика приняты меры административного взыскания". Даурен Утепкали, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля

Снесенный таунхаус стал третьим объектом незаконной застройки, который снесли местные власти, выявив нарушения. Так, ранее снесли гостевой дом, который строили без согласования рабочего проекта и не получил положительного экспертного заключения. Кроме того, у объекта отсутствовали технический и авторский надзоры.

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Актау Каспий Мангистауская область
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